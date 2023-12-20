Власти Днепра отобрали у Брежнева звание почетного гражданина

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Власти Днепропетровской области Украины лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщил мэр Борис Филатов в своем телеграм-канале.
Он объяснил решение властей доведением «декоммунизации города до конца».
Подобный вопрос прежде поднимался на Украине в сентябре текущего года. Однако тогда горсовет не нашел оснований лишения Брежнева звания, объяснив это тем, что отобрать соответствующее звание можно только после обвинительного заключения или личной просьбы.
На Украине также активно проводится демонтаж памятников деятелем культуры или лицам, которые связаны с Россией. Например, были уничтожены монументы Александру Пушкину, Юрию Гагарину, Зое Космодемьянской и т.д.
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Подобный вопрос прежде поднимался на Украине в сентябре текущего года. Однако тогда горсовет не нашел оснований лишения Брежнева звания, объяснив это тем, что отобрать соответствующее звание можно только после обвинительного заключения или личной просьбы.
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Анастасия Крестьянова