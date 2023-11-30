ВМФ России получил две новейшие атомные подлодки

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Две новейшие атомные подлодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск» — переданы ВМФ России. Уже подписаны соответствующие документы, сообщил источник РИА Новости.
«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на "Севмаше" подводных лодок "Александр III" и "Красноярск". Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря», — отметил собеседник агентства.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ещё до конца 2023 года Военно-морской флот России пополнится на 12 кораблей, среди которых будут, в частности, фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», а также атомный подводный крейсер "Красноярск».
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