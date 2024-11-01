Франция должна срочно выйти из Евросоюза и уничтожить его, пока он не развязал тотальную войну, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Таким образом он отреагировал на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности ЕС, подразумевающий новые полномочия Брюсселя в области безопасности, закон на случай внешнего вторжения, увеличение поддержки Украины и констатацию угрозы со стороны России.

«Полное безумие! <...> ЕС хочет тотальной войны. <...> Мы должны срочно выйти из него и уничтожить», — написал он.





Филиппо отметил, что в докладе подразумевается пропаганда по всей Европе заготовки личных запасов на три дня на случай ЧС, что, по его мнению, говорит о подготовке европейцев к прямому конфликту с Россией.Ранее лидер другой французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что конфликт на Украине несет необратимые и крайне неприятные последствия для всех стран, входящих в Евросоюз, поэтому необходимо его завершить, причем сделать это следует как можно скорее.Во Франции призвали к скорейшему завершению конфликта на УкраинеМакрон и фон дер Ляйен выделяют деньги на похищение украинцев, заявил ФилиппоВо Франции выразили восхищение Дмитрием Медведевым