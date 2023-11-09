Володин рассказал, чем Россия ответит G7 на воровство активов

Фото: сайт Кремля
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, страны G7 чистосердечно признались в том, что хотят своровать замороженные активы РФ.
Володин назвал это преступлением, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств. Также «незаконное решение США и их «шестёрки» — выстрел себе в ногу». По мнению Володина, инвесторы не будут вкладываться в эти страны, зная, что средства могут похитить по надуманным предлогам.
Володин отметил, что G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности. Именно на нём базировалась американская и европейская правовые системы. По словам Володина, у России возникают моральные и юридические основания, чтобы начать действовать в отношении активов стран G7, а их больше, чем замороженных российских средств. При этом, по мнению Володина, на российскую экономику это решение не повлияет.
В заключении Вячеслав Володин отметил, что самым надёжным способом вложения являются инвестиции в свою страну — Россию: «и деньги будут целы, и совесть чище».
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Володин отметил, что G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности. Именно на нём базировалась американская и европейская правовые системы. По словам Володина, у России возникают моральные и юридические основания, чтобы начать действовать в отношении активов стран G7, а их больше, чем замороженных российских средств. При этом, по мнению Володина, на российскую экономику это решение не повлияет.
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Мария Фирсова