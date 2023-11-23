Володин: Россия и Китай должны обмениваться образовательными практиками

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Для России и КНР важно обмениваться различными образовательными практиками. Это позволит совместно создавать и развивать передовые отрасли и инновационные технологии.
По мнению спикера Госдумы, достижение высоких темпов роста экономики невозможно без повышения качества образования. В обратном случае, отметил Володин, любая страна начнет терять свои позиции в экономике, если допустит снижение уровня образования. Его поддержал ректор Нанкинского университета Тань Чжэминь, который сообщил, что вуз, который успешно взаимодействует с МГУ, СПбГУ и РАН, намерен и далее расширять сотрудничество на благо двух стран.
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Александр Бойцов