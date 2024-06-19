Вооружённые люди в камуфляже блокировали рынок в Екатеринбурге

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Один из рынков в Екатеринбурге блокирован неизвестными людьми, вооружёнными автоматами. Они одеты в камуфляжную форму, а лица их скрыты под масками.
Покупателей не выпускают с территории рынка, а продавцов выгнали из ларьков и павильонов, сообщает телеграм-канал Readovka. Какую структуру или организацию представляют вооружённые люди, пока остаётся неизвестным. Никакой официальной информации не поступало.
Камуфлированные автоматчики не предпринимают никаких активных действий, а просто блокируют входы и выходы с рынка. Причина и цель их визита также пока остаётся неизвестной. Никаких требований и указаний они не озвучивали. Остаётся ждать официальных комментариев от представителей власти или администрации торговой зоны.
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Александр Бойцов