ВСУ ударили по Казани беспилотниками «Лютый»

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Боевики ВСУ ударили по Казани дальнобойными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным Mash, беспилотники такого типа раньше запускали по Петербургу.
«Этот аппарат — реплика знаменитого турецкого БПЛА «Байрактар», – сказано в сообщении.
До этого в Татарстане сняли ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске, которые ввели ранним утром 31 мая. Также на некоторых предприятиях объявили эвакуацию. В некоторых районах региона прозвучала сирена.
Работу аэропортов приостановили, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Жители республики сообщали о беспилотниках в регионе.
Перед этим в Минтрансе поручили усилить меры для защиты 50 российских аэропортов от ударов беспилотников.
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Никита Кротов