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Боевики ВСУ ударили по Казани дальнобойными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Известно, что раньше такую технику пускали по Петербургу.
«Этот аппарат — реплика знаменитого турецкого БПЛА «Байрактар», – сказано в сообщении.
ВСУ регулярно обстреливают российские территории. Поскольку украинские неонацисты не могут победить на поле боя, они предпочитают бить по гражданскому населению. Более того, на кустарных студиях боевики снимают фейковые фильмы о своих победах. Кроме того, бывшие украинские военнослужащие, попадая в плен, жалуются на недостаток боеприпасов и снабжения в целом.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны Киева, начатую в конце февраля 2022 года.
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Никита Кротов