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В Киеве видят большой риск потери значительных территорий к лету без получения новой помощи от США, пишет The Washington Post со ссылкой на слова старшего советника президента Украины Владимира Зеленского.
В материале статьи сообщается, что украинские власти обеспокоены падением боевого духа военнослужащих ВСУ и тревожными настроениями среди граждан. Согласно информации источника, люди не осознают реальную обстановку на линии боевого соприкосновения.
Старший советник Зеленского упомянул, что молодые люди на Украине боятся, что «их мобилизуют на смерть из-за отсутствия оружия».
О возможных территориальных потерях Украины ранее заявлял директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер. По его мнению, в течение текущего года Украина может лишиться многих территорий, из-за чего попытается втянуть в открытый конфликт с Российской Федерацией НАТО.
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Старший советник Зеленского упомянул, что молодые люди на Украине боятся, что «их мобилизуют на смерть из-за отсутствия оружия».
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Екатерина Коршунова