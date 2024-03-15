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WP: если США не помогут Украине, к лету она может потерять большие территории

15 марта 2024, 14:08
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

В Киеве видят большой риск потери значительных территорий к лету без получения новой помощи от США, пишет The Washington Post со ссылкой на слова старшего советника президента Украины Владимира Зеленского.
В материале статьи сообщается, что украинские власти обеспокоены падением боевого духа военнослужащих ВСУ и тревожными настроениями среди граждан. Согласно информации источника, люди не осознают реальную обстановку на линии боевого соприкосновения.

Старший советник Зеленского упомянул, что молодые люди на Украине боятся, что «их мобилизуют на смерть из-за отсутствия оружия».


О возможных территориальных потерях Украины ранее заявлял директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер. По его мнению, в течение текущего года Украина может лишиться многих территорий, из-за чего попытается втянуть в открытый конфликт с Российской Федерацией НАТО.

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TNI: гипотетический ядерный удар России по США не останется без ответа
15 марта 2024, 14:58

Фото: iStock/Pixilated Planet

Заявления президента России Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия необходимо воспринимать со всей серьезностью. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу.
Обозреватель напомнил о том, что ранее российский лидер заявил, что РФ обладает самой современной ядерной триадой в мире. По словам Атламазоглу, Путин имел в виду способность некоторых государств запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря.

Журналист отметил, что, если бы Москва атаковала Вашингтон с помощью межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, в таком случае Штаты смогли бы ответить ядерным ударом со своих подводных лодок, патрулирующих по всему миру. Атламазоглу подчеркнул, что в настоящее время РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который насчитывает порядка 5600 ядерных боеголовок.

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Пентагону в приоритетном порядке требуется восполнить запасы вооружений на $6,5 млрд
Bloomberg: Пентагон запросил у конгресса $6,5 млрд на пополнение запасов оружия
15 марта 2024, 14:34

Фото: iStock/icholakov

Пентагон должен в срочном порядке восполнить запасы оружия и боеприпасов на своих армейских складах на общую сумму 6,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что администрация США заявила конгрессу о необходимости потратить такую сумму с целью замены на военных складах уже отправленных Украине вооружений. По данным источника, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров, противорадиолокационных ракетах HARM, компонентах для систем противовоздушной обороны Patriot.

Все вышеперечисленные виды оружия, оборудование и компоненты Пентагон намерен закупить на военно-промышленных американских предприятиях. ​Стоимость общего ​перечня ​вооружений составляет ​около ​десяти миллиардов долларов.

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#пентагон
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Кличко призвал дать Украине возможность смещения Зеленского
Кличко: увольнение Залужного должно дать возможность сменить Зеленского
15 марта 2024, 13:48

Если в ходе конфликта был уволен бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, то должна быть возможность сменить и президента Владимира Зеленского на выборах. Такое заявление в интервью немецкому изданию Focus сделал боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.
Он подчеркнул, что смена главкома армии открыла возможность сменять любого политика, включая президента.

Кличко заявил, что ему «жаль» увольнения Залужного и назначения его послом.

При этом спортсмен добавил, что на Украине, несмотря на текущий конфликт, есть возможность проведения выборов путём дистанционного голосования.

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#власть
#право
#выборы
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Президент Латвии призвал разрушить Россию
Президент Латвии Ринкевичс призвал разрушить Россию по аналогии с Карфагеном
15 марта 2024, 13:43

Фото: iStock/william87

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию. Об этом Ринкевичс написал в социальной сети X.
По словам лидера Латвии, «красные линии должны быть проведены для РФ», при этом страны не должны бояться их проводить. Примечательно, что в своей публикации Ринкевичс использовал фразу «Russia delenda est» по аналогии с крылатым латинским выражением «Carthago delenda est», которое трактуется как «Карфаген должен быть разрушен».

Напомним, французский лидер Макрон выступил с заявлением, что поражение Украины в конфликте не принесет мира, а Париж будет готов принять все необходимые меры, чтобы не допустить победы РФ, которая считается противником.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики стремятся к тому, чтобы между ними и Россией был опущен железный занавес.

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Первые россияне покинули Латвию из-за нового закона об иммиграции
Двое россиян покинули Латвию из-за поправок в закон об иммиграции
15 марта 2024, 13:27

Фото: iStock/Ruma Aktar

Двое граждан России покинули Латвию после получения предписания о выезде. Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава МВД Латвии Рихард Козловскис подчеркнул, что на данный момент было выдано девять таких предписаний гражданам России, которые не выполнили требований поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в прибалтийской стране.

Он подчеркнул, что семь из этих предписаний не были выполнены. В случае, если этого так и не произойдёт, Госпогранохрана будет принудительно выдворять россиян из страны.

Управление Латвии по делам миграции передало в погранслужбу данные о порядка 800 россиянах, которые не имеют право пребывать в стране. Если они не выполнят требований властей, то будут депортированы.

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#страны
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Депутат Журова осудила Макрона за слова о возвращении Крыма Украине
15 марта 2024, 13:16

Фото: iStock/katerina Utorova

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возвращения Крыма в состав Украины.
Ранее Макрон заявил, что для достижения прочного мира необходимо возвращение Крыма в состав Украины. Он подчеркнул необходимость возвращения суверенитета и международно признанных границ Украины.

Журова в свою очередь призвала Макрона обратить внимание на мнение жителей полуострова, которые ещё в 2014 году определились, в какой стране хотят жить.

Также депутат посоветовала французскому президента почитать историю, поскольку в 1812 году у армии его страны уже были попытки приходить на территории, где их совсем не ждали. Такая же ситуация происходит и сейчас, поскольку крымчане живут в составе России уже 10 лет и явно не ждут решения властей Франции.

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#депутат
#макрон
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#франция
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Financial Times: Разногласия Макрона и Шольца могут пошатнуть единство Евросоюза
15 марта 2024, 13:13

Фото: iStock/artJazz

Европейские лидеры обеспокоены тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство, сообщает газета Financial Times.
Напряжённость в отношениях между Шольцем и Макроном стала настолько велика, что уже является предметом общественной дискуссии. Лидеры европейских стран высказывают опасение в адрес этого конфликта, остерегаясь, что он повлечет за собой разлад в Евросоюзе.

В последнее время Эммануэль Макрон стал делать много громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.

Его слова про отправку на Украину войск НАТО раскритиковал Генсек Североатлантического альянса Столтенберг, порекомендовав президенту Франции советоваться с членами альянса прежде, чем делать подобные высказывания. Однако Макрон не сдается и не исключает отправки в Одессу военнослужащих французской армии для помощи ВСУ.

Канцлер Германии Олаф Шольц занимает противоположную Макрону позицию. Ранее он озвучил, что не будет отправлять ракеты Taurus Киеву, поскольку это, по его словам, может встревожить президента России до такой степени, что тот незамедлительно примет ответные меры в отношении Германии. Он также высказал опасение, что ВСУ могут ударить ракетами Taurus по Кремлю.

Политические эксперты утверждают, что противостояние Макрона и Шольца совсем не выгодно Украине и Евросоюзу в целом.

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#германия
#франция
#евросоюз
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МИД проверяет международные соглашения на соответствие интересам России
Вершинин: МИД проверяет заключённые соглашения на соответствие интересам РФ
15 марта 2024, 12:57

Фото: iStock/ser-alim

МИД РФ работает над проверкой соответствия заключённых в прошлом году международных соглашений интересам страны. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.
Он подчеркнул, что МИД – не единственное министерство, которое ведёт такую работу. Другие ведомства работают в согласованном режиме, чтобы при необходимости предпринять совместные действия.

Вопрос пересмотра соглашений стал актуален с точки зрения взаимосвязи прошлого и текущей мировой ситуации.

В настоящее время необходимо проанализировать подписанные ранее договоры на соответствие интересам России, которую ряд стран пытается изолировать на международной арене.

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#мид рф
#проверка
#соглашения
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Вершинин: РФ начала инвентаризацию заключенных ранее международных соглашений
15 марта 2024, 12:53

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия проанализирует международные соглашения, в которых участвует, и откажется от всех, не соответствующих более ее интересам, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин во время 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим веществам в Вене.
«Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом. Конечно, в первую очередь надо исходить из того, насколько они соответствуют национальным интересам нашей страны, включая сегодняшние условия, когда мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб», — сказал представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что В Совфеде РФ предупредили Прибалтику о последствиях из-за железного занавеса.

«Страны Прибалтики без России ничего собой не представляют, да и Западу они интересны только для того, чтобы те могли исподтишка, как Моська из басни Крылова, лаять на Россию и плести против неё свои мелкие подлые козни», — отметил представитель ведомства.
Тем временем Генсек Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО. Помимо рассуждений про вооружение украинской армии, дипломат озвучил свою позицию относительно внутренней политике в России.

«Будет серьезной исторической ошибкой позволить Путину победить. Свободные и честные выборы — основа любой демократии, а мы знаем, что в России выборы честными и свободными не будут», — подчеркнул Генсек.

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#мид рф
#политика
#соглашения
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