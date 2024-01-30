WSJ: Британо-японский план снабжения Украины снарядами провалился

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План по передаче японских 155-миллиметровых снарядов Украине после их экспорта в Великобританию застопорился. Компания Komatsu не в состоянии производить нужного количества боеприпасов.
Обозреватели издания полагают, что речь может идти о несовместимости 155-миллиметровых снарядов с орудиями разных производителей. Также в публикации отмечается, что данная ситуация подчёркивает трудности, с которыми сталкивается Запад при поставках вооружений Киеву.
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Александр Бойцов