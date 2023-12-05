WSJ: Израиль установил в Газе большие насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС

Фото: iStock/CatEyePerspective
Израиль установил насосы, способные затопить морской водой систему тоннелей ХАМАС под сектором Газа. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
«Израиль собрал систему больших насосов, которые может использовать для затопления морской водой обширной сети тоннелей ХАМАС под сектором Газа», — говорится в материале.
По данным WSJ, система из пяти насосов установлена на севере сектора Газа неподалеку от лагеря беженцев «Аш-Шати». Она может затопить тоннели ХАМАС водой из Средиземного моря за несколько недель. Отмечается, что если заложников держат в тоннелях, скорость работы насосов позволит ХАМАС вывести их.
Читайте также:
СМИ назвали число погибших при взрыве у больницы в Газе
Израиль поднял до второго уровень угрозы при посещении РФ
ЦАХАЛ ликвидировал члена ХАМАС, который командовал нападениями 7 октября
Диана Аванесян