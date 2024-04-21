WSJ: масштаб атаки Ирана по Израилю стал шоком для США

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Масштаб ударов Ирана по Израилю шокировал представителей администрации США, которые не могли гарантировать еврейскому государству полную безопасность, пишет газета The Wall Street Journal.
Сообщается, что масштаб атаки Ирана оказался на верхней границе того, чего ожидали американские чиновники. По данным источника, Вашингтон не мог гарантировать результат отражения атаки при одновременном запуске более ста ракет. При этом в Штатах ожидали, что вместе с Израилем удастся справиться с 50 баллистическими ракетами.
Напомним, вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.
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Екатерина Коршунова