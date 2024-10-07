WSJ обвинила Бута в возвращении к торговле оружием

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Россиянин Виктор Бут, который ранее вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, принимал участие в переговорах с представителями движения йеменской исламской радикальной группировки «Ансар Аллах» о продаже оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
«Бут уже заключил сделку с хуситами на сумму 10 миллионов долларов, она подразумевает поставки штурмовых винтовок АК-74 и АКМ в Йемен к концу октября этого года, объемы поставок остаются неизвестными», - говорится в статье.
По данным издания, встреча Бута с йеменскими хуситами произошла в августе текущего года. При этом сам Виктор Бут заявил, что данная статья является вбросом.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал глупым обмен баскетболистки из США Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Он уверен, произошедшее – это позор для США.
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