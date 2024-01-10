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Японские власти рассказали о строительстве новой базы США на Окинаве

Хаяси: строительство новой базы США на Окинаве начнется сегодня и займет 9 лет
10 января 2024, 10:29
Фото: iStock/AlxeyPnferov

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что строительство новой военной базы США в районе города Наго на Окинаве для переноса туда находящейся на этом же острове базы Футэмма начнется сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хаяси, примерный срок строительства базы составит девять лет и три месяца. При этом работа по переносу базы совмещена с различными судебными процессами между государством и префектурой. В конце декабря прошлого года японское правительство впервые использовало возможность без согласия префектуры Окинава одобрить строительство новой американской базы в районе города Наго для переноса уже существующей базы.

Ранее сообщалось, что военное командование США начало переброску разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на военную базу США Кадэна на Окинаве.

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Новая немецкая оппозиционная партия требует переговоров Москвы и Киева
10 января 2024, 09:50

Фото: istockphoto/photosvit

Оппозиционная партия в Германии «Союз Сары Вагенкнехт» намерена добиваться скорейшего проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом. По рейтингу эта новая политическая сила уже не уступает Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем.
Депутат бундестага (парламент ФРГ - прим. ред.) Сара Вагенкнехт и её сторонники выступают против продолжения вооружения Украины. Они также требуют включить Россию в архитектуру европейской безопасности, передаёт РИА Новости. Сама парламентарий, напомнив о переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявила, что ещё тогда всё можно было решить миром и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Её однопартиец Фабио де Маси считает возможным и даже необходимым напрямую обратиться к Владимиру Путину и вернуться к диалогу с Россией. Также представители партии жёстко критикуют США и НАТО, утверждая, что из-за их агрессивной политики за последние годы во всём мире погибли уже несколько миллионов человек.

У Шольца же в последнее время дела обстоят неважно. По данным социологических вопросов, его поддерживают только 19% немцев. Можно сделать вывод, что политический ландшафт в Германии претерпевает изменения.

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#вооружения
#германия
#партия
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
10 января 2024, 09:37

Фото: istockphoto/3D_generator

Сегодня, 10 января, сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствую данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным информационного ресурса, сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве. Это произошло в 8:58 по московскому времени. Затем тревога распространилась на всю территорию страны. Других подробностей пока не приводится.

Интенсивность и частота ударов, наносимых ВС РФ по украинской военной инфраструктуре на фоне сообщений о том, что контрнаступление ВСУ окончательно застопорилось, свидетельствует о том, что в военных действиях наступает перелом, отмечают западные аналитики. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Украинские системы ПВО явно не справляются с российскими ракетами.

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#вс рф
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#воздушная контрнаступление
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Шольц вышел из себя из-за ослаблением помощи Украине
The Telegraph: Шольц раздражен ослаблением помощи Евросоюза Украине
10 января 2024, 09:13

Фото: istock / andriano_cz

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражен недостаточной помощью государств Европейского союза Украине. Об этом пишет The Telegraph.

«Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников… Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал», — сказано в материале.
В публикации указано, что Германия все больше разочаровывается во Испании, Италии и Франции, так как что они недостаточно помогают Украине. Автор материала отмечает, что Берлин занял второе место среди международных спонсоров Украины после Вашингтона.

В материале обращают внимание, что Раздражение привело к попыткам Германии сократить сумму, выделяющуюся в фонд Евросоюза на вооружение для Украины.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил Берлин о возможности «Майдана» на фоне протеста фермеров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вооружение
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#украина
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МИД РФ: Тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к Зеленскому
10 января 2024, 09:11

Фото: istockphoto/sandsun

Тайная встреча по Украине является своеобразным пиар-ходом. Это очередная попытка привлечь внимание к Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.
Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она назвала эту встречу бессмысленной и не имеющей никакого отношения к разрешению украинского кризиса. Дипломат охарактеризовала её как способ соблюдения постоянной активности в информационно-политическом поле, в центре которого должна находиться тема Зеленского.

В середине декабря западные союзники Киева провели в Эр-Рияде секретную встречу по Украине. По их словам, такой формат позволял политикам говорить «более свободно и откровенно». Однако, по данным СМИ, никаких результатов эта встреча не дала.

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Кильский институт ФРГ: Запад заметно сократил поставки тяжёлых вооружений Киеву
10 января 2024, 08:35

Фото: istockphoto/Alexey Molotov

В 2023 году США и ЕС сократили поставки на Украину тяжёлого вооружения по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия).
По данным трекера, ведущегося институтом, всего Киеву за время конфликта обещали поставить 814 танков. Из них 519 уже прибыли на Украину, а 295 ещё ожидают поставки, передаёт «РБК».

Все танки учитываются как равнозначные, по общему количеству, независимо от модификаций. Больше всего было поставлено танков Т-72 в зарубежных версиях — 376 машин. Далее следуют различные модели немецкого танка Leopard. Их прибыло на Украину 91. Согласно доступным данным, нт один из обещанных американских танков Abrams пока поставлен не был.

Запад также анонсировал поставку на Украину 810 тяжёлых орудий. Из них Киев получил 585. Из 79 обещанных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в распоряжении ВСУ в настоящее время находится 45.

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#всу
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#киев
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#вооружение
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Глава МИД Норвегии Эйде назвал самый важный вид вооружения в ВСУ
Глава МИД Норвегии Эйде: ЗРК NASAMS являются самым важным видом вооружения ВСУ
10 января 2024, 08:09

Фото: istockphoto/3D_generator

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде назвал зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS самыми важными системами, имеющимися в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил во время выступления в норвежском парламенте.
Слова главы МИД Норвегии стали реакцией на вопрос депутата Ине Эриксен Серейде, которая спросила его, как он оценивает текущую ситуацию на Украине, передаёт «Лента.ру». В ответ руководитель норвежского внешнеполитического ведомства в качестве одной из главных проблем украинской армии назвал нехватку боеприпасов.

При этом Эйде назвал самыми важными системами вооружения, находящимися на вооружении ВСУ, норвежские ЗРК NASAMS, которые показали свою высокую эффективность. Проблема заключается в недостатке ракет для них, которая вызвана нехваткой производственных мощностей. То же самое относится и к артиллерийским боеприпасам.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что NASAMS по своим техническим и боевым характеристикам уступает российским аналогам. Например, российские системы «Бук-М2» и «Бук-М3» работают по целям намного эффективнее.

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#мид
#всу
#вооружения
#ракета
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Мелания Трамп сообщила о кончине своей матери
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери Амалии Кнавс на 79-м году жизни
10 января 2024, 06:34

Фото: iStock/Marat Musabirov

Мелания Трамп, жена бывшего президента США Дональда Трампа, поделилась грустной новостью о кончине своей матери, Пмалии Кнавс. Женщине было 78 лет, и она ушла из жизни 9 января, как написала Мелания на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
«С глубоким сожалением сообщаю о потере моей любимой матери. Амалия Кнавс была великой женщиной, всегда проявлявшей грацию, тепло и достоинство. Она была полностью посвящена своему мужу, дочерям, внуку и зятю», — написала жена американского политика и бизнесмена.
Она также добавила, что всей семье будет не хватать Кнавс и что родные будут чтить ее наследие.

Также в этот день, 9 января, ушел из жизни российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин, которому было 94 года. Он стал известным благодаря своей работе над фильмами «Адъютант его превосходительства», «Девять жизней Нестора Махно», «На графских развалинах» и «Дерсу Узала».

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В столицу Эквадора стянули военную технику
Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в столицу
10 января 2024, 06:17

Фото: iStock/IRYNA KURILOVYCH

В центр столицы Кито была переброшена военная техника Эквадора в ответ на беспорядки, сообщает телеканал Ecuavisa.
Согласно данным канала, бронемашины были замечены на улицах исторической части города. Военные получили инструкции разместить технику в ключевых точках столицы, отмечает Ecuavisa.

Безопасность в Эквадоре начала ухудшаться 7 января, когда лидер криминальной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямар, известный как Фито, сбежал из тюрьмы в Гуаякиле. Это привело к бунтам в нескольких тюрьмах. Президент Нобоа ввел чрезвычайное положение и установил комендантский час 8 января.

9 января вооруженные люди проникли в здание телекомпании TC Televisión в Гуаякиле, захватив в заложники телеведущих во время прямой трансляции, но их позднее задержали.

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«Ночной кошмар». В США предупредили Киев о новом российском оружии
Newsweek: Украина столкнется с мощным ударом из-за обновленных дронов «Куб»
10 января 2024, 06:05

Фото: istockphoto/vadimrysev

Newsweek отмечает, что российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» представляют потенциальную проблему для Украины.
«Первоначальная версия „КУБ-БЛА“, представленная в 2019 году, уже обладала впечатляющими возможностями... Скорее всего, обновленная версия обеспечит гораздо более сильное воздействие на цели в Украине», — говорится в статье.
Статья проводит параллели между новым российским оружием и «ночным кошмаром».

Ранее глава «Концерна Калашников» Алан Лушников подчеркнул, что Минобороны России получило первую партию усовершенствованных ударных дронов «Куб». Он отметил, что это серьезный шаг, поскольку представляет «фактически новый продукт».

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