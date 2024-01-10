Японские власти рассказали о строительстве новой базы США на Окинаве

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что строительство новой военной базы США в районе города Наго на Окинаве для переноса туда находящейся на этом же острове базы Футэмма начнется сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.