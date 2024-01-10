Японские власти рассказали о строительстве новой базы США на Окинаве

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Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что строительство новой военной базы США в районе города Наго на Окинаве для переноса туда находящейся на этом же острове базы Футэмма начнется сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что военное командование США начало переброску разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на военную базу США Кадэна на Окинаве.
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Екатерина Коршунова