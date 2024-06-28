Южная Корея дополнила список запрещенных к ввозу в Россию товаров

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Южная Корея добавит 243 новых товара в список изделий, для отправки которых в РФ нужно одобрение правительства. Об этом информирует агентство Yonhap.
Примечательно, что список увеличивается до 1402 позиций. В него, в частности, войдет металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики.
Согласно общим правилам, будет введен запрет на поставки данных товаров, однако власти смогут давать одобрение на них в каждом конкретном случае, особенно когда имеются в виду сделки, заключенные до последних нововведений.
Ранее сообщалось, что США, Япония и Южная Корея договорились снижать зависимость от российских энергоресурсов.
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Согласно общим правилам, будет введен запрет на поставки данных товаров, однако власти смогут давать одобрение на них в каждом конкретном случае, особенно когда имеются в виду сделки, заключенные до последних нововведений.
Ранее сообщалось, что США, Япония и Южная Корея договорились снижать зависимость от российских энергоресурсов.
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Екатерина Коршунова