Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж

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Официальный представитель МИД Республики Корея Им Су Сок сообщил, что Южная Корея крайне обеспокоена ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж и намерена донести свою позицию о недопустимости подобных действий в рамках заседаний Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении представителя.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
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