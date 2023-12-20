Захарова назвала обвинения Санду в адрес России голословными

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала голословными обвинения президента Молдавии Майи Санду в адрес России в том, что Москва якобы собирается весной дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом Захарова сообщила во время брифинга.
Захарова отметила, что такие обвинения со стороны лидера Молдавии уже надоели. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что заявления такого рода могут быть попыткой правительства Молдавии «свалить» на Россию все неудачи в выполнении предвыборных обещаний.
Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что РФ весной якобы попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, при этом она не привела никаких обоснованных доказательств.
Ранее Майя Санду охарактеризовала Россию как страну с недружественной политикой. Она также сообщила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами.
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Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что РФ весной якобы попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, при этом она не привела никаких обоснованных доказательств.
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Екатерина Коршунова