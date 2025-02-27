Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Слова главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню, который обвинил РФ в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории, отвратительны и граничат с расизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Захарова подчеркнула, что подобная антироссийская риторика призвана «оправдывать все новые санкции». По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, слова французского министра «выбиваются даже из этого ряда».
РФ уже привыкла к агрессивной антироссийской риторике руководителей Франции, которые пытаются демонизировать страну, заключила Захарова.
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РФ уже привыкла к агрессивной антироссийской риторике руководителей Франции, которые пытаются демонизировать страну, заключила Захарова.
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Екатерина Коршунова