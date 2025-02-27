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Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России

Захарова: заявления министра обороны Франции Лекорню граничат с расизмом
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Слова главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню, который обвинил РФ в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории, отвратительны и граничат с расизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Захарова подчеркнула, что подобная антироссийская риторика призвана «оправдывать все новые санкции». По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, слова французского министра «выбиваются даже из этого ряда».

РФ уже привыкла к агрессивной антироссийской риторике руководителей Франции, которые пытаются демонизировать страну, заключила Захарова.

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Вслед за Макроном: Мишель Обама — мужчина? Из-за чего на самом деле экс-президент США разводится с женой
27 февраля 2025, 16:03

Барак Обама, его супруга Мишель и дочери Малия и Саша (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Иностранные таблоиды в последнее время активно обсуждают предстоящий развод в семье бывшего президента США. Они утверждают, что супружеские отношения Барака Обамы и его жены Мишель находятся под угрозой после более чем 30 лет совместной жизни. Правда ли, что Обама собирается разводиться с Мишель? И может ли Мишель на самом деле быть мужчиной? Подробности в материале «Радио 1».

Слухи о разводе Обамы с женой


Слухи о возможном разрыве отношений между Бараком и Мишель Обамой начали циркулировать после того, как она отказалась сопровождать мужа на двух публичных мероприятиях, выбрав вместо этого отдых на Гавайях. Мишель не присутствовала на государственных похоронах бывшего президента Джимми Картера, что привело к тому, что Бараку пришлось сидеть в компании Трампов. Общественность заметила, что при этом он не выглядел расстроенным, словно отсутствие жены его даже радует.

Кроме того, Мишель Обама также пропустила инаугурацию Дональда Трампа, объяснив свое решение тем, что ей не нравится общество данного политика и она не видит смысла притворяться.

Барак Обама, его супруга Мишель (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Если нежелание присутствовать на инаугурации Трампа можно понять, то остается загадкой, почему Мишель пропустила такие важные похороны Картера, ведь к нему она никогда не испытывала неприязни. Напротив, всего за несколько дней до этого она вместе с мужем восхваляла его в совместном заявлении.

Слухи усилились после того, как Барак Обама опубликовал фотографию в честь дня рождения Мишель в январе. На снимке они сидели в винном погребе за большим столом, держась за руки. Барак написал: «С днем рождения, любовь всей моей жизни, Мишель Обама. Ты наполняешь каждую комнату теплом, мудростью, юмором и изяществом — и тебе это идет. Мне так повезло, что я могу разделить с тобой все жизненные приключения. Люблю тебя». При этом на снимке оба супруга не выглядели счастливыми.

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Также насторожило то, что супруги сидели по разные стороны стола. Кроме того, в ток-шоу своей подруги Дженнифер Хадсон Мишель отвечала на вопросы о планах Барака сдержанно и без особых деталей, что также добавило масла в огонь слухов о состоянии их отношений.


Споры об имуществе


По данным портала Radar Online, Обама вынужден скрывать правду о разводе, поскольку он и Мишель хотят решить все имущественные вопросы до того, как сделают официальное заявление о таком важном решении. Состояние пары оценивается в 70 миллионов долларов.

«Они хотят, чтобы все было улажено заранее. Последнее, чего им хочется, — это неприятная борьба с множеством юридических документов», — сообщается в статье.

Тем не менее, в 2021 году газета National Enquirer написала, что Мишель поставила Барака перед выбором: либо он сделает все возможное для сохранения их отношений, либо ему придется выплатить ей 175 миллионов долларов. Якобы бывшему президенту пришлось приложить немало усилий, чтобы избежать самого худшего исхода.

Барак Обама, его супруга Мишель (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Измены Обамы


Одной из самых обсуждаемых причин развода являются слухи о многочисленных изменах Барака. Проблемы в их отношениях возникли еще в 2013 году, когда Мишель была в ярости из-за того, что телохранители из Секретной службы покрывали его измены. Кроме того, семья неоднократно ссорилась из-за того, что Обама позировал для селфи с гламурной блондинкой, датским премьер-министром Хелле Торнинг-Шмитт. В последнее время Бараку приписывали интрижку с актрисой Дженнифер Энистон, и сама звезда сериала намекала на это.

Некоторые зарубежные СМИ высказывают мнение, что Обама не может изменять Мишель с другими женщинами из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации*. Более того, существует подозрение, что Мишель на самом деле не является женщиной.

«В их семье действительно имеются некоторые проблемы. Мишель выглядит довольно мужественно, что стало причиной слухов о том, что она может быть мужчиной. Барак также вызывает вопросы из-за своей мягкости и пластичности», — высказался политолог Сергей Марков в интервью aif.ru.

Согласно некоторым источникам, Барак Обама с юных лет не переносит женщин, а у Мишель слишком мощное телосложение и высокий рост. Кроме того, в интернете неоднократно появлялись фотографии, на которых жена Обамы позирует в облегающем платье с открытой шеей, и у нее иногда заметен кадык или странная выпуклость в области паха, которую она периодически поправляет.

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Илон Маск ​сообщил об угрозах смерти в его адрес
27 февраля 2025, 01:07

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил о получении угроз в свой адрес из-за работы по сокращению госрасходов.
На первом заседании кабинета администрации президента Дональда Трампа он предупредил, что без реформ страна рискует фактическим банкротством. По словам Маска, угрозы смерти и давление не остановят его усилия, но власти сохранят ключевые должности и эффективных сотрудников.

«Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. Это не опция. Это существенная вещь. Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — объявил Маск.
Он не раскрыл источник угроз.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал массовые крупномасштабные сокращения сотрудников USAID. Решение стало частью широкой кампании Трампа по оптимизации государственных расходов.

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«Окончательно ушел в отрыв»: Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон

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#сша
#увольнение
#илон маск
#опасность
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«Окончательно ушел в отрыв»: Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон
Захарова посоветовала Шалленбергу следить за тоном в ответ на его угрозы про активы РФ
26 февраля 2025, 23:24

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Странам ЕС следует «научиться прилично себя вести» перед попытками влиять на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, резко критикуя подход европейских политиков к диалогу с Москвой.
«Таким тоном с Россией не говорят», — отметила дипломат.
Слова Захаровой стали ответом на комментарий главы МИД Австрии Александера Шалленберга, который в интервью Der Standard заявил о наличии у ЕС «рычагов давления» на РФ. Мол, переговоры по Украине без ЕС не состояться, поскольку на европейских счетах более €200 млрд российских активов. Без их обсуждения «никакой сделки с РФ не будет».

«Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушёл в отрыв?», — поразилась представитель МИД РФ.
Политолог раскрыл, о чем могут договориться Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля
Политолог раскрыл, о чем могут договориться Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля
Захарова подчеркнула, что тон европейских чиновников и их любовь дезинформировать делает любые переговоры бессмысленными.

Захарова также напомнила Шалленбергу его спорный тезис о «тысячелетнем» вмешательстве России в дела Украины, назвав это историческим мифом. Она отметила, что единственным реальным результатом «давления» Австрии стал отказ Вены от долгосрочных контрактов на поставки российского газа, что привело к росту энергетических расходов в стране.

«Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про «рычаги». Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими «рычагами», — так это избавления от российского качественного и надёжного газа по выгодным ценам», — резюмировала Захарова.
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Два человека обошли Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Опрос Socis: Залужный и Буданов* обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев
26 февраля 2025, 21:37

Владимир Зеленский

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* обогнали Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты социологического опроса компании Socis за февраль.
По итогам исследования, большинство украинцев доверяют Залужному. В его поддержку высказались 73,7% респондентов. Следом за ним идёт Буданов*, которому доверяют 51,3% опрошенных.

При этом Зеленского поддержали лишь 39,6 % граждан. При этом не доверяют политику 57% жителей Украины.

Следующее, четвертое место в рейтинге занял бывший президент страны, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко*. Ему доверяют 21,8% участников опроса, а не доверяют – 74%.

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Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля
26 февраля 2025, 20:10

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет в пятницу в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Об этом глава государства заявил в ходе первого заседания кабмина.
Американский лидер заявил, что соглашение, которое будет подписано 28 февраля является очень важным. Трамп поблагодарил министра торговли США Говарда Латника и министра финансов США Скотта Бессента за проделанную работу.

Трамп подчеркнул, что Штаты уже вложили порядка 350 миллиардов долларов в поддержку Украины. Европа, в свою очередь, предоставила только 100 миллиардов.

По словам президента, рассматриваемый вопрос важен в равной степени как для США, так и для стран Европы. К тому же, она находится гораздо ближе к Украине, поэтому ей следует делать гораздо больше.

Новая сделка, продолжил Трамп, позволит США вернуть вложенные средства и получать дополнительные доходы в будущем.

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