Захарова раскрыла, где нашли детей, в похищении которых обвиняли Россию
В Германии найдены более сотни украинских детей из списка Киева
Более ста украинских детей, якобы «похищенных» Россией, находятся в Германии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Петербургского международного форума.
Захарова заявила, что в странах Европы даже не знают, сколько на их территории находится детей из Украины. Мария привела в пример границу Польши, которую пересекли десятки тысяч украинских детей. По её словам, тысячи несовершеннолетних украинцев жили там и посещали местные школы, но сейчас их местоположение неизвестно.
«Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии», — указала дипломат.Представитель МИД отметила, что в европейских странах детей из украинских семей отбирают у родителей. Кроме того, Захарова напомнила о лживой истории о 20 тысячах якобы «украденных» Россией украинских детей. Однако Москве от Украины был передан список из 339 детей.