Захарова раскрыла, где нашли детей, в похищении которых обвиняли Россию

20 июня 2025, 15:17

В Германии найдены более сотни украинских детей из списка Киева

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

Более ста украинских детей, якобы «похищенных» Россией, находятся в Германии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Петербургского международного форума.





Захарова заявила, что в странах Европы даже не знают, сколько на их территории находится детей из Украины. Мария привела в пример границу Польши, которую пересекли десятки тысяч украинских детей. По её словам, тысячи несовершеннолетних украинцев жили там и посещали местные школы, но сейчас их местоположение неизвестно.

«Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии», — указала дипломат.