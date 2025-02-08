Замглавы Минздрава Британии отправили в отставку из-за оскорблений в WhatsApp*

«Министр-лейборист был уволен после того, как газета The Mail on Sunday (воскресное издание Daily Mail) разоблачила его расистские и сексистские сообщения... Эндрю Гвинн также высказывал антисемитские замечания и «шутил» в группе WhatsApp* о том, что его избирателя «сбивает» грузовик», — пишут в газете.





На фоне этого Гвин уже принес свои извинения за неподобающее поведение. Также об отставке политика уже заявил представитель главы британского правительства Кира Стармера. В его сообщении говорится о полной решимости премьер-министра придерживаться высоких стандартов поведения на государственной службе. При этом он не будет колебаться в принятии мер в отношении политиков на любом министерском посту, который не соответствует сложившимся стандартам.Скандал вокруг Гвина начался из-за его оскорбительных комментариев в группе с несколькими сопартийцами. Там политик оставлял расистские, сексистские и антисемитские комментарии. К примеру после жалобы 72-летней пенсионерки о невывозе мусора Гвин выразил надежду, что женщина не доживет до следующих выборов. Помимо этого политик оскорблял своих однопартийцев, которые не состояли в закрытой группе, включая заместителя премьер-министра.В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг четы МакронСтал известен владелец поврежденного в финском заливе российского кабеляМИД РФ направил ноту протеста британской дипмиссии в Москве из-за нападения на журналистку*Мессенджер принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ