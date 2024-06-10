Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленский «засиял, как рождественская елка» от предложения сенатора Грэма*

Зеленский «засиял, как рождественская елка» от предложения сенатора Грэма*

Сенатор Грэм* рассказал об идее, от которой Зеленский «засиял как елка»
10 июня 2024, 08:46

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* заявил, что настаивает на конфискации активов РФ и передаче средств на помощь Украине. Об этом пишет РБК.
«В Европе хранятся активы на $300 млрд, которые мы должны конфисковать и передать Украине. Есть российские деньги в Америке, которые мы должны конфисковать», — сказал сенатор.

Он отметил, что Америка должна признать Россию государством — спонсором терроризма. По его мнению, это «стало бы очень большим ударом» для Москвы. Грэм* рассказал, что когда он озвучил это предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому, тот «засиял, как рождественская елка».



Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что РФ не является страной — спонсором терроризма. По этой причине Вашингтон не может внести ее в соответствующий список, объяснил он во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма* в розыск. До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора. В феврале 2024 года американский сенатор Линдси Грэм* попал в список террористов и экстремистов в России.

* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#сша
#деньги
#уголовное активы
Российский МИД прокомментировал задолженность Армении перед ОДКБ
10 июня 2024, 08:52

Фото: istockphoto/irgit

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали отказ Армении от внесения очередного взноса в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Там отметили, что задолженности Еревана по выплатам в бюджет объединения случались и ранее.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года» и от участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации.

В МИД России пояснили РИА Новости, что это далеко не первое заявление Еревана о «замораживании» своего участия и прекращении финансирования ОДКБ. В тех случаях возникающие финансовые проблемы решались за счёт имеющихся резервов, а должники затем погашали задолженности. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что долевой взнос Армении в бюджет ОДКБ в 2024 году был определён в размере 53,22 миллиона рублей.

Читайте также:

Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году

Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

МИД России: Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ
#бюджет
#мид
#взнос
#заявление
#армения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа сумма ущерба от энергетической и водной блокады Крыма
Константинов: Ущерб от двух блокад Крыма составил 14 триллионов рублей
10 июня 2024, 08:35

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Ущерб, нанесённый Крыму в результате водной и энергетической блокады со стороны Украины, составил 14 триллионов рублей. Такую сумму озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он пояснил, что сумма ущерба от водной блокады составляет семь триллионов рублей. ПО энергетической блокаде — примерно столько же. Парламентарий также подчеркнул, что эти цифры могут увеличиться по мере выявления новых пострадавших.

По словам Константинова, в Республике Крым также будет подсчитан ущерб, нанесённый транспортной и продовольственной блокадами, после террористических актов. Кроме того, будет дана оценка разрушениям инфраструктуры полуострова за время нахождения в составе Украины.

Читайте также:

Крым оценит нанесенный украинскими обстрелами ущерб

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к Украине на 3 трлн 156 млрд рублей

Крым выиграл дело против Украины об энергетической блокаде полуострова
#пмэф
#крым
#интервью
#ущерб
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Протестующие в Ереване перекрыли проспект и провели ночь в палатках
Демонстранты в Ереване установили палатки и перекрыли проспект Баграмяна
10 июня 2024, 08:02

Фото: iStock/Wirestock

Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана. Об этом пишет РИА Новости.
Митингующие собрались у здания парламента. Сообщается, что проспект Маршала Баграмяна они перекрыли палатками и скамьями. Полиция закрыла с двух направлений проход по улице Демирчяна.

Лидер протестующих, архиепископ Баграт Галстанян заявил, что участники акции «никуда уходить не собираются».

Вечером 9 июня на площади Республики в Ереване началась акция протеста, участниками которой стали несколько десятков тысяч человек. Митинг организовало оппозиционное движение «Тавуш во имя родины». Целью является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

Читайте также:

В Армении протестующие начали забрасывать полицейских бутылками у здания МИД

Протесты в Армении: что известно, почему протестующие вышли против Пашиняна

В Армении с раннего утра начались акции гражданского неповиновения
#полиция
#движение
#акция
#страны
#человек
#митинг
#акции
#лидер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КНДР отправила в Южную Корею более трехсот воздушных шаров с мусором
310 воздушных шаров с мусором получила Южная Корея от КНДР
10 июня 2024, 05:53

Фото: iStock/ffikretow

В ночь с 9 на 10 июня КНДР отправила в Южную Корею более 300 воздушных шаров для мусора. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
Всего на территории Южной Кореи было обнаружено 310 воздушных шаров, содержащих мусор.

Ранее КНДР отправила в Южную Корею более 600 воздушных шаров, наполненных навозом.

Незадолго до этого северокорейское руководство пригрозило Сеулу ответом на распространение пропагандистских материалов и заявило о стремлении и дальше предоставлять «дары искренности» в отношении «призраков либеральной демократии».

Читайте также:

КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором

Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР флешки с музыкой на воздушных шарах

КНДР запустила 600 наполненных навозом воздушных шаров в Южную Корею
#кндр
#южная корея
#воздушные шары
#мусор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции призвали к объединению против Макрона
Филиппо призвал партии Франции объединиться против Макрона
10 июня 2024, 05:04

Фото: сайт Кремля

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал в социальной сети X партии страны объединиться в блок на новых парламентских выборах во избежание третьей мировой войны.
«Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, – темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов», – подчеркнул политик.

По его словам, единственный выход – сформировать доминирующий блок на выборах и выступить против решений, которые поддерживает Макрон.

Ранее лидер партии «Патриоты» раскритиковал слова французского лидера о создании коалиции стран, готовых направить на территорию Украины военных инструкторов. Политик убежден, что Евросоюз и НАТО стремятся к третьей мировой войне.

Читайте также:

Политолог раскрыл политическую уловку Макрона в связи с роспуском Нацсобрания

Европарламент по предварительным итогам объявил победу партии фон дер Ляйен

Пушков: поражение партии «Возрождение» на выборах в ЕП говорит о провале Макрона
#эммануэль макрон
#франция
#выборы
#парламент
#нато
#евросоюз
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-советник Пентагона спрогнозировал осаду Киева российскими войсками
Полковник Макгрегор: российские войска могут дойти до Киева, если потребуется
10 июня 2024, 04:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Cтолица Украины может оказать под ударом российских войск, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«Я думаю, что сам Киев может оказаться если не в осаде, то подвергнуться нападению с севера, с востока и с юга очень быстро», – высказался он.

По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российской армии, куда бы она ни хотела двинуться.

Макгрегор объяснил, что многие украинские солдаты бежали, а сама армия на грани краха.

Ранее Макгрегор назвал ошибки Запада в связи с противостоянием с Россией. По его словам, западные страны считают, что готовы к прямому конфликту, но это не так.

Читайте также:

Глава Севастополя предрек фиаско ракетным ударам Украины

Политолог раскрыл политическую уловку Макрона в связи с роспуском Нацсобрания

Европарламент по предварительным итогам объявил победу партии фон дер Ляйен
#владимир зеленский
#всу
#украина
#россия
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Севастополя предрек фиаско ракетным ударам Украины
Развожаев: Попытки Киева повлиять на ситуацию с помощью ударов н принесут успеха
10 июня 2024, 04:13

Фото: сайт Кремля

Попытки Украины повлиять на ситуацию с помощью ударов из дальнобойного оружия обернутся фиаско, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости.
По его словам, планируется увеличить группировку сил противовоздушной обороны (ПВО). Глава города напомнил о провале украинской армии на поле боя, в частности о провале контрнаступления. Однако он заявил, что, несмотря на неудачу армии, Киев должен «отчитаться перед спонсорами».

«Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен – то, что ничего не получается на фронте, – приводит к этим атакам», – отметил Развожаев.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР) из дальнобойного оружия после освобождения Авдеевки российскими войсками.

Читайте также:

Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено

Госдума отозвалась о поставках оружия Украине

В Сумах и Сумской области Украины отключили свет
#украина
#всу
#днр
#авдеевка
#пво
#губернатор
#севастополь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог раскрыл политическую уловку Макрона в связи с роспуском Нацсобрания
Политолог Быстрицкий: роспуск Макроном Нацсобрания – уловка
10 июня 2024, 03:53

Фото: сайт Кремля

Роспуск Национального собрания президентом Франции Эммануэлем Макроном был политическим маневром, который учитывал падение и поражение партии Возрождения на выборах в Европейский парламент, заявил политолог Андрей Быстрицкий в беседе «Известиями».
По мнению экспертов, это всего лишь техническая процедура.

Это обычная правка в таких странах, как Франция, Великобритания. Это попытка подтвердить мандатное управление с падением популярности и очень специфическим результатом выборов в Европарламент», – раскрыл уловку французского лидера эксперт.

По мнению политолога, это решение свидетельствует о непопулярности нынешней политической стратегии Макрона.

Ранее Макрон был обеспокоен укреплением позиций крайне правой партии в Европе. Глава государства отметил, что группы, выступаю*щие против прогресса, победили на выборах в Европейский парламент.

Читайте также:

Пушков: поражение партии «Возрождение» на выборах в ЕП говорит о провале Макрон

Макрон выразил обеспокоенность победой противников помощи Украине на выборах в ЕП

Макрон объявил о роспуске Национального собрания
#франция
#выборы
#партия
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европарламент по предварительным итогам объявил победу партии фон дер Ляйен
Партия фон дер Ляйен лидирует на выборах в ЕП
10 июня 2024, 03:10

Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, лидирует в выборах в Европейский парламент, передает РИА Новости.
Согласно exit poll, правоцентристская ЕНП получила 186-189 мест из 720. Левоцентристскому «Прогрессивному альянсу социалистов и демократов (S & D) предрекают второе место и 133 места. При этом уточняется, что цифры еще не окончательные.

Ранее стало известно, что в случае переизбрания фон дер Ляйен создаст пост комиссара обороны Европейского Союза. Она может назначить на этот пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов предположил, что комиссар также будет «смотрящим» за Украиной.

Читайте также:

Пушков: поражение партии «Возрождение» на выборах в ЕП говорит о провале Макрона

Макрон выразил обеспокоенность победой противников помощи Украине на выборах в ЕП

Макрон объявил о роспуске Национального собрания
#украина
#евросоюз
#еврокомиссия
#партия
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф