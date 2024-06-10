Зеленский «засиял, как рождественская елка» от предложения сенатора Грэма*

«В Европе хранятся активы на $300 млрд, которые мы должны конфисковать и передать Украине. Есть российские деньги в Америке, которые мы должны конфисковать», — сказал сенатор.





Он отметил, что Америка должна признать Россию государством — спонсором терроризма. По его мнению, это «стало бы очень большим ударом» для Москвы. Грэм* рассказал, что когда он озвучил это предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому, тот «засиял, как рождественская елка».Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что РФ не является страной — спонсором терроризма. По этой причине Вашингтон не может внести ее в соответствующий список, объяснил он во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.В мае 2023 года МВД России объявило Линдси Грэма* в розыск. До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора. В феврале 2024 года американский сенатор Линдси Грэм* попал в список террористов и экстремистов в России.* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов