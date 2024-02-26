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Зеленский заявил об обсуждении с Францией передачи Киеву истребителей Mirage

26 февраля 2024, 15:37
Фото: istockphoto/Patrick Gross

Фото: istockphoto/Patrick Gross

Киев и Париж обсуждают возможность организации поставок на Украину боевых самолётов. Речь идёт о французских истребителях Mirage 2000.
Об этом в интервью телеканалу LCI заявил украинский президент Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос тележурналиста, он сказал, что да, идёт обсуждение поставок истребителей Mirage, но отказался приводить какие-либо подробности переговоров.

Разговоры о возможной передаче ВСУ Францией истребителей Mirage 2000 шли ещё в сентябре 2023 года. Нынешнее заявление Зеленского может свидетельствовать о том, что какие-то сдвиги в этом направлении всё-таки наметились.


Специалисты полагают, что речь может идти о модели 2000D. Интересно, что ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Киеву будет сложно эксплуатировать и обслуживать разные типы западных самолётов, поэтому следует сосредоточиться на американских истребителях-бомбардировщиках F-16.

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#франция
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Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине
Филиппо: поставки Парижем истребителей Mirage Киеву приведут к третьей мировой
26 февраля 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Ryan Fletcher

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что если Франция начнет поставлять Украине истребители, это может привести к разгару третьей мировой войны. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
«Угроза финансового краха для Франции, ослабление нашей вооруженной силы, возможность эскалации конфликта до масштабов мирового столкновения. Должны ли мы позволить Макрону так поступить? Предлагаю его отстранить, выйти из Евросоюза и НАТО, прекратить свое самоуничтожение и защищать мир от этих безумцев», — заявил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире французского телеканала LCI, что ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно возможной передачи истребителей Mirage 2000 в Киев.

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#франция
#президент
#украина
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#владимир зеленский
#киев
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Фицо: некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военных на Украину
26 февраля 2024, 16:13

Фото: iStock/Derek Brumby

Некоторые страны НАТО и Евросоюза могут отправить своих военных на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам заседания правительства и Совбеза республики.
По его словам, состоявшаяся встреча стала подтверждением того, что стратегия Запада на Украине не сработала.

«Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант — ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», — заявил Фицо.

По его словам, если подобное решение и будет принято, то оно не приведет к уступкам со стороны России, а только приведет к эскалации конфликта. Однако он отметил, что Словакия не может повлиять на заключение соглашений с Украиной другими странами, но настаивает на том, что поставленной цели таким путем не добиться.

Ранее Фицо заявил, что весьма наивно было бы полагать, что Россия отдаст освобождённые в ходе спецоперации территории и Крымский полуостров. Премьер-министр подчеркнул, что считает необходимым отправлять на Украину только гуманитарную помощь, но никак не военную.

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МИД Швейцарии: Россию пригласят участвовать в мирной встрече по Украине
26 февраля 2024, 16:04

Фото: istockphoto/william87

Россия будет приглашена в Швейцарию для участия в мирной конференции по вопросу украинского кризиса. Однако представители Москвы вряд ли приедут.
Об этом заявил глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис. В беседе с РИА Новости он назвал иллюзией мысль о том, что в течение ближайших недель или даже месяцев удастся провести конференцию, которая Установит мир на Украине. Тем не менее, шаги в этом направлении будут предприниматься, и Россия на такую встречу обязательно будет приглашена, хотя её представители вряд ли там появятся, сказал глава МИД Швейцарии.

Он также добавил, что абсолютно точно потребуется целый ряд подобных мероприятий, так как за одну встречу точно не удастся решить все вопросы по мирному урегулированию. Если первый этап конференции пройдёт в Швейцарии, то далее переговоры могут быть организованы в других странах, например, в государствах-участниках БРИКС, которые могут сыграть свою роль на этом непростом пути, заключил Иньяцио Кассис.

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#украина
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Генпрокуратура ФРГ рассказала о своих планах по «Северным потокам»
Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования по «Северным потокам»
26 февраля 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Правительство Германии по-прежнему заинтересовано в расследовании инцидентов на газопроводах Nord Stream («Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявила представитель Кабинета министров страны Кристиане Хофман.
На брифинге для журналистов она сообщила, что-Берлин по-прежнему заинтересован в расследовании взрывов и установлении причин аварий на газопроводах. Госпожа Хофман также напомнила, что непосредственно расследованием занимается Генеральная прокуратура страны, представители которой и будут принимать решения о возможных дальнейших шагах.

В Генпрокуратуре ФРГ в свою очередь подтвердили продолжение мероприятий по установлению причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», однако отказались уточнить, получили ли они промежуточные данные расследования от полиции Дании и Швеции, которые ранее заявили о прекращении следственных действий. В немецком ведомстве заявили, что в настоящее время не могут предоставить никакой дополнительной информации.

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#расследование
#швеция
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Путин подписал закон о возможности для россиян установки самозапрета кредитов
26 февраля 2024, 14:36

Фото: istockphoto/alexialex

С 1 марта 2025 года граждане России смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Соответствующий указ сегодня, 26 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.
Нормативный акт опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, россияне в своей кредитной истории будут вправе установить для себя запрет на заключение договоров потребительского займа. Это будет относиться как к банкам, так и к микрофинансовым организациям.

Уточняется, что данный запрет не будет распространяться на ипотечное кредитование и автокредиты. Он также не будет затрагивать образовательные кредиты, получаемые в рамках государственной поддержки.

Данная правовая мера разработана в целях борьбы с мошенничеством в финансово-кредитной сфере. Например, она будет препятствовать получению кредитов третьими лицами с помощью незаконного использования персональных данных людей и так называемого телефонного мошенничества.

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#мошенничество
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Политолог Мезюхо: Зеленский сам признал неготовность Украины к миру
26 февраля 2024, 14:31

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский, сам того не подозревая, признал Украину агрессивной стороной в конфликте, не готовой к мирному урегулированию ситуации.
Так он прокомментировал заявление самого Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин призывал к прекращению огня ещё в 2019 году.

«Я думаю, что сейчас Зеленский понимает, что лучше бы он не рассказывал о том, что Путин предлагал действенные меры по деэскалации ситуации в Донбассе. Зеленский, сам того не понимая, показал, что в этом противостоянии Украина является агрессором, Украина выступает с позиции стороны, которая не заинтересована в мирном урегулировании ситуации», — пояснил в беседе с «Известиями» Мезюхо.

Ранее политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева объяснила заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что коллективный Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его ошибку по поводу Украины безвыходным положением.

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#зеленский
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Политолог Елисеева назвала безысходностью заявление Кэмерона в адрес Путина
26 февраля 2024, 14:20

Фото: сайт Кремля

Политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева объяснила заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что коллективный Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его ошибку по поводу Украины безвыходным положением.
По её словам, всем видны нынешние проблемы Украины, однако бросить Киев Запад не может.

«Подобное заявление, с одной стороны, призвано показать, что Киев западные союзники не бросают, но, с другой, это говорит о безысходности. О том, что все те силы, которые предпринимались, ни к каким результатам не привели. Ситуация как была проигрышной для западного блока, такой она и осталась», — пояснила в беседе с «Известиями» Елисеева.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена привлечь некоммерческие организации и аналитические центры для содействия вступлению Украины в Евросоюз.

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#великобритания
#евросоюз
#запад
#россия
#политика
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В Кремле прокомментировали отказ Дании от расследования по «Северным потокам»
Песков: Прекращение расследования Дании диверсии на «Северных потоках» абсурдно
26 февраля 2024, 14:04

Фото: сайт Кремля

Прекращение датскими правоохранительными органами расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» вызывает изумление. Ситуация близка к абсурдной.
Об этом во время традиционной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Абсурдность и нелогичность действий полиции Дании заключается в том, с одной стороны её представители подтвердили, что расследование позволило сделать вывод о преднамеренной диверсии, имевшей место на газопроводах, а с другой — не было найдено достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по факту ЧП, пояснил представитель Кремля.

«Ситуация настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, изумление и ничего другого», — сказал Песков.

Напомним, 26 сентября 2022 года произошли взрыва на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», по которым газ экспортировался в Европу. Германия, Дания и Швеция изначально предполагали, что не исключена целенаправленная диверсия. Тем не менее, в феврале 2024 года в Швеции расследование прекратили, заявив, что в данном случае «шведская юрисдикция неприменима». Теперь примеру Страны Трёх Корон последовала и полиция Дании, не найдя оснований для уголовного дела.

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#диверсия
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Великобритания планирует оказать содействие вступлению Украины в ЕС
26 февраля 2024, 13:47

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Великобритания намерена привлечь некоммерческие организации и аналитические центры для содействия вступлению Украины в Евросоюз.
Предполагается, что НКО и аналитическим центрам предстоит реализовывать соответствующие программы для вхождения страны в ЕС.

«Оказание конструктивной и дополнительной поддержки реформе государственного управления с фокусом на переговоры Украины с Евросоюзом о вступлении», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время руководитель кабинета министров Словакии Роберт Фицо высказала мнение о том, что Запад в шаге от принятия «наихудшего решения» по поводу Украины.

«Боюсь, что Запад по Украине идет к принятию наихудшего решения. Поэтому перед спешно созванным совещанием в Париже, на котором я буду присутствовать, я созвонился с силовыми, правительственными и политическими органами власти», — приводят argumenti.ru слова Фицо.

Ранее стало известно, что Германия ведёт в тайне от России переговоры с Индией по поводу закупки для ВСУ вооружения и боеприпасов.

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#ес
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#украина
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