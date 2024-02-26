Зеленский заявил об обсуждении с Францией передачи Киеву истребителей Mirage

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Киев и Париж обсуждают возможность организации поставок на Украину боевых самолётов. Речь идёт о французских истребителях Mirage 2000.
Об этом в интервью телеканалу LCI заявил украинский президент Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос тележурналиста, он сказал, что да, идёт обсуждение поставок истребителей Mirage, но отказался приводить какие-либо подробности переговоров.
Разговоры о возможной передаче ВСУ Францией истребителей Mirage 2000 шли ещё в сентябре 2023 года. Нынешнее заявление Зеленского может свидетельствовать о том, что какие-то сдвиги в этом направлении всё-таки наметились.
Специалисты полагают, что речь может идти о модели 2000D. Интересно, что ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Киеву будет сложно эксплуатировать и обслуживать разные типы западных самолётов, поэтому следует сосредоточиться на американских истребителях-бомбардировщиках F-16.
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Разговоры о возможной передаче ВСУ Францией истребителей Mirage 2000 шли ещё в сентябре 2023 года. Нынешнее заявление Зеленского может свидетельствовать о том, что какие-то сдвиги в этом направлении всё-таки наметились.
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Александр Бойцов