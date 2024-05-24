«Живого» Пригожина увидели в Африке: где экс-глава «Вагнер», его связь с арестами генералов в Минобороны

Фото: РИА Новости/Елена Копылова
Минувшим вечером в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» появилось видео, на котором изображен человек, напоминающий покойного главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ролик вызвал резонанс в обществе и возобновил волну слухов о том, что предприниматель может быть жив. О том, что известно о видеозаписи, когда и где она была сделана, и почему аресты чиновников Минобороны РФ связывают с бизнесменом Пригожиным расскажет редакция «Радио 1».
В Сети опубликована видеозапись с Пригожиным в Африке
По информации портала «Разгрузка Вагнера», 22 мая в Африке состоялась историческая встреча представителей властей ЦАР и Чада. Граница между странами была закрыта более 10 лет. И вот, русские специалисты помогли сторонам договориться об открытии пропускного пункта в районе города Мойенн Сидо. Теперь в регионе есть мирный коридор для свободного перемещения людей и товаров.
Также сообщается, что бойцы ЧВК помогают сторонам в борьбе с бесчинствующим в регионе бандам.
На видеозаписи видно, как мужчина, одетый в бежевые рубашку и брюки, стоит вместе с другими в кузове пикапа, затем идет по дороге сквозь ряды людей. Лицо неизвестного специально размыто. Многие обратили внимание на то, что по походке и манерам он сильно напоминает Евгения Пригожина, однако некоторые пользователи Сети все же заметили, что у мужчины на видео на руках все пальцы, при том, что у главы ЧВК отсутствовала фаланга одного из них.
Что известно о гибели Евгения Пригожина
23 августа 2023 года частный джет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Вместе с ним погибли еще 10 человек, в том числе и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.
Похороны Пригожина были закрытыми, о самом погребении сообщили уже по факту. До настоящего времени причины авиакатастрофы не обнародованы.
В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин
Причастность Пригожина к арестам в Минобороны РФ
По информации «Царьграда», Евгений Пригожин мог быть причастен к арестам генералов в Минобороны России. Неназванный источник издания сообщил, что бывший глава ЧВК «Вагнер» на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным якобы передал ему папку с документами, в которых содержались сведения о реальной ситуации в зоне СВО.
Кроме того, при жизни у Пригожина был конфликт с некоторыми представителями оборонного ведомства, которых он обвинял в недостаточном обеспечении армии оружием и боеприпасами.
Четыре генерала Минобороны арестованы за последний месяц
Череда задержаний чиновников Минобороны РФ началась с ареста замминистра обороны Тимура Иванова. Его подозревает в получении взятки в особо крупном размере. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку от коммерсантов за совершение определенных действий в их пользу.
Следом появилась информация об аресте бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова и начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, замначальника Генштаба Вадима Шамарина. Их обвиняют в хищении и получении взятки соответственно.
23 мая правоохранители задержали начальника управления Минобороны РФ Владимира Вертелецкого. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств.
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Анастасия Хохлова