Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Живого» Пригожина увидели в Африке: где экс-глава «Вагнер», его связь с арестами генералов в Минобороны

«Живого» Пригожина увидели в Африке: где экс-глава «Вагнер», его связь с арестами генералов в Минобороны

Причастен ли Пригожин к чисткам в Минобороны, мог ли он выжить в авиакатастрофе
24 мая 2024, 19:08
Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Минувшим вечером в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» появилось видео, на котором изображен человек, напоминающий покойного главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ролик вызвал резонанс в обществе и возобновил волну слухов о том, что предприниматель может быть жив. О том, что известно о видеозаписи, когда и где она была сделана, и почему аресты чиновников Минобороны РФ связывают с бизнесменом Пригожиным расскажет редакция «Радио 1».

В Сети опубликована видеозапись с Пригожиным в Африке


По информации портала «Разгрузка Вагнера», 22 мая в Африке состоялась историческая встреча представителей властей ЦАР и Чада. Граница между странами была закрыта более 10 лет. И вот, русские специалисты помогли сторонам договориться об открытии пропускного пункта в районе города Мойенн Сидо. Теперь в регионе есть мирный коридор для свободного перемещения людей и товаров.



Также сообщается, что бойцы ЧВК помогают сторонам в борьбе с бесчинствующим в регионе бандам.

На видеозаписи видно, как мужчина, одетый в бежевые рубашку и брюки, стоит вместе с другими в кузове пикапа, затем идет по дороге сквозь ряды людей. Лицо неизвестного специально размыто. Многие обратили внимание на то, что по походке и манерам он сильно напоминает Евгения Пригожина, однако некоторые пользователи Сети все же заметили, что у мужчины на видео на руках все пальцы, при том, что у главы ЧВК отсутствовала фаланга одного из них.


Что известно о гибели Евгения Пригожина


23 августа 2023 года частный джет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Вместе с ним погибли еще 10 человек, в том числе и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

Похороны Пригожина были закрытыми, о самом погребении сообщили уже по факту. До настоящего времени причины авиакатастрофы не обнародованы.

В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин
В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин

Причастность Пригожина к арестам в Минобороны РФ


По информации «Царьграда», Евгений Пригожин мог быть причастен к арестам генералов в Минобороны России. Неназванный источник издания сообщил, что бывший глава ЧВК «Вагнер» на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным якобы передал ему папку с документами, в которых содержались сведения о реальной ситуации в зоне СВО.

Кроме того, при жизни у Пригожина был конфликт с некоторыми представителями оборонного ведомства, которых он обвинял в недостаточном обеспечении армии оружием и боеприпасами.

Четыре генерала Минобороны арестованы за последний месяц


Череда задержаний чиновников Минобороны РФ началась с ареста замминистра обороны Тимура Иванова. Его подозревает в получении взятки в особо крупном размере. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку от коммерсантов за совершение определенных действий в их пользу.

Следом появилась информация об аресте бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова и начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, замначальника Генштаба Вадима Шамарина. Их обвиняют в хищении и получении взятки соответственно.

23 мая правоохранители задержали начальника управления Минобороны РФ Владимира Вертелецкого. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств.

Читайте также:

«ДТП на гелике»: что известно о новом главе ЧВК «Вагнер», и что Пригожин передал сыну

Пригожин посмертно включен в список самых влиятельных евреев года

Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя
#минобороны рф
#видео
#мужчины
#сво
#вагнер
#крушение
#евгений пригожин
#чвк
#африка
Стала известна «ахиллесова пята» Финляндии и НАТО
Bloomberg: Аландские острова стали «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО
24 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/naumoid

Демилитаризованные Аландские острова могут стать слабым местом Финляндии и НАТО, пишет Bloomberg.
«Если контролировать все Аландские острова, можно перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. В этом случае мы окажемся в серьезной беде», — заявил бывший генерал-майор вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекка Товери.
Самоуправляемый архипелаг, расположенный в центре Балтийского моря, находится под юрисдикцией Хельсинки. Его жители говорят на шведском языке, а Москве поручено следить за соблюдением соглашения, запрещающего любое военное присутствие на островах уже более века. В статье поясняется, что с вступлением Финляндии в НАТО и стремлением России отстаивать свои интересы в регионе, «ястребы» начали указывать на эту необычную ситуацию как на крупнейшую уязвимость скандинавской страны.

Читайте также:

Финляндия и Швеция несут все больше угроз безопасности России – МИД

Финляндия запланировала построить завод по производству тротила

Финляндия обвиняет Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива
#соглашения
#завод
#страны
#жители
#швеция
#нато
#финляндия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США обвинили в авиакатастрофе с вертолетом президента Ирана
Экс-командующий КСИР Резаи: вина за ЧП с вертолетом Раиси лежит на США
24 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и глава Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что ответственность за авиакатастрофу с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси целиком лежит на США. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Резаи, Вашингтон ввел против Тегерана санкции и не выполнял взятые обязательства в области обслуживания иранского авиапарка.

Ранее генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль

Напомним, вертолёт с Раиси разбился 19 мая. В четверг, 23 мая, состоялись его похороны. Вместе с иранским лидером также разбился глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.

Читайте также:

Обнародованы предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом Раиси

Симоньян усомнилась в случайности крушения вертолёта Раиси и покушения на Фицо

Спасатели нашли место жесткой посадки вертолета президента Ирана Раиси
#санкции
#мид
#итоги
#похороны
#сша
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД: Россия прекратила соглашение с Японией по ликвидации ядерного оружия
24 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В МИД РФ заявили, что Россия прекращает межправительственное соглашение с Японией по ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Об этом стало известно из портала официального опубликования правовых актов.
«21 мая 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия», — гласит документ.

При этом речь также идёт о создании комитета по сотрудничеству в этих целях, который был подписан в Токио 13 октября 1993 года.

24 мая Япония внесла в санкционные списки 9 компаний и одно частное лицо из РФ, а также две компании, которые якобы связанные с Россией и Белоруссией. Под санкции попал гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Авиакомпанию также внесли в санкционные перечни вместе с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ.

Читайте также:

Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах

Япония запретила ввоз в Россию 164 категорий товаров, включая моторные масла

Япония вспомнила в ООН о Хиросиме и Нагасаки, но не уточнила, кто их бомбил
#санкции
#соглашения
#япония
#компании
#авиакомпании
#оон
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Закончилась»: Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского
Путин: легитимность Зеленского закончилась
24 мая 2024, 18:08

Фото: сайт Кремля

Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского завершилась. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции после российско-белорусских переговоров в Минске.
«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась», — сказал Путин.

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского закончился 20 мая. При этом выборы на Украине в текущем году отменили из-за военного положения и мобилизации в стране.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинцы должны самостоятельно определиться с тем, сохраняется ли легитимность президента путём решения Конституционного суда или иным способом.

Читайте также:

В ООН прокомментировали легитимность Зеленского

Зеленский высказался о своей легитимности

Документы станут бумажками: Политолог о ситуации вокруг легитимности Зеленского
#выборы
#дмитрий песков
#политолог
#оон
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боррель назвал провокацией решение России убрать буйки на Нарве
24 мая 2024, 17:03

ec.europa.eu

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал свое мнение относительно действий России по снятию буев на реке Нарва.
Боррель охарактеризовал эти действия России на границе с Эстонией как провокационные и призвал Москву предоставить объяснения относительно снятия буев и немедленно вернуть их на место.

«Такие действия считаются неприемлемыми», — подчеркнул глава европейской дипломатии в официальном Telegram-канале сообщества.
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии выразил беспокойство в связи с действиями российских пограничников, утверждая, что они сняли разграничительные буи на реке Нарва.

Читайте также:

В России ответили на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога

Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине

Премьер Эстонии заявила о страхе поддерживать Украину
#telegram
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер-министр Чечни стал помощником Мишустина
24 мая 2024, 16:25

Фото: правительство Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником. Хучиев, занимавший пост председателя правительства Чеченской Республики с 2018 года, ушел в отставку 21 мая.
Кадыров опубликовал новость о назначении Хучиева в своем телеграм-канале, назвав его «дорогим братом».

Он выразил уверенность, что Хучиев оправдает высокое доверие и будет полезен России, отметив, что его опыт и талант, проявленные в Чечне, теперь востребованы на федеральном уровне.

«Мы горды, что достойные сыны чеченского народа служат в различных сферах государственного управления», — добавил Кадыров.
Читайте также:

Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия

Путин встретился с чиновниками, покинувшими правительство

Правительство РФ установило квоты на вывоз минеральных удобрений
#кадыров
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Венгрии решили провести переоценку роли в НАТО из-за Украины
Орбан: Венгрия пересмотрит роль в рамках НАТО из-за конфликта на Украине
24 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия пересмотрит роль в НАТО, потому что не хочет участвовать в потенциальной военной миссии альянса на Украине, сообщает Kossuth.
С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, страна выступает против миссий НАТО на Украине.

Венгрия проводит большую работу в контексте дальнейшей линии поведения относительно участия в НАТО, при этом минуя конфликт на Украине.

Также он добавил, что в Брюсселе «рабочие группы обсуждают то, как альянс мог бы участвовать в конфликте на Украине». Там знают о позиции Будапешта и придумали новый термин для государства — «неучастник».

Читайте также:

Венгрия наложила вето на резолюцию СЕ с признанием только «мирного плана» Киева

Politico: Венгрия настороженно относится к санкциям ЕС против российского СПГ

Венгрия заявила, что не собирается вмешиваться в конфликт на Украине
#венгрия
#нато
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыт уровень доверия россиян к Путину
ФОМ: 82% россиян хорошо оценивают работу Путина, 80% доверяют ему
24 мая 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

82% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Отмечается, что более половины (54%) респондентов скорее хорошо оценивает работу российского правительства, при это 25% опрошенных – скорее плохо. По данным опроса, 57% граждан РФ считают, что председатель правительства Михаил Мишустин работает скорее хорошо, однако 10% участников опроса недовольны работой Мишустина.

Уточняется, что в еженедельном опросе «ФОМнибус» приняли участие 1,5 тысячи респондентов, возраст которых составлял старше 18 лет. Опрос проводился с помощью интервью по месту жительства россиянина.

Читайте также:

Подавляющее большинство россиян заявили, что доверяют Путину

В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР

Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют важную роль в мировой политике
#опрос
#михаил мишустин
#интервью
#путин
#рф
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле анонсировали визит Путина в КНДР
Песков: Путин имеет действующее приглашение посетить КНДР с официальным визитом
24 мая 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин имеет действующее приглашение посетить КНДР с официальным визитом, передает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что в настоящее время визит готовится. Песков уточнил, что даты этой поездки будут своевременно анонсированы.

Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года.

Ранее ​бывший президент США ​Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава российского государства Владимир Путин находятся на первых ролях в мировой политике.

Читайте также:

«Старый друг лучше новых двух»: итоги встречи Путина с лидером КНДР

Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют важную роль в мировой политике

Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
#поездки
#лидер
#кндр
#путин
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф