Журналисты назвали срок выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Фото: сайт Кремля
Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в администрации президента РФ.
Итоговое содержание документа пока неизвестно, но скорее всего, туда войдут цели России в специальной военной операции, технологический, научный и военный суверенитет страны, социально-экономическое будущее, демография и семейные ценности.
Собеседники «Коммерсанта» при этом уточнили, что дата послания может сдвинуться на начало марта, поскольку Владимир Путин чаще всего до самого последнего момента лично работает над текстом послания.
Предыдущее послание Федеральному собранию Путин огласил 21 февраля 2023 года, перечислив стоящие перед страной задачи и объявив о приостановке участия России в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Читайте также:
Матвиенко заявила о смене законодательства после послания Путина
Китайцы восхитились посланием Путина
Воробьёв назвал главную для себя мысль послания президента Федеральному собранию
Собеседники «Коммерсанта» при этом уточнили, что дата послания может сдвинуться на начало марта, поскольку Владимир Путин чаще всего до самого последнего момента лично работает над текстом послания.
Читайте также:
Матвиенко заявила о смене законодательства после послания Путина
Китайцы восхитились посланием Путина
Воробьёв назвал главную для себя мысль послания президента Федеральному собранию
Артем Путинцев