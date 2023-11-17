Журналисту Зайпелю, который брал интервью у Путина, угрожают судом в Германии

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
Немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR) проводит проверку в отношении своего бывшего сотрудника Хуберта Зайпеля после появления в СМИ информации о том, что он получал гонорары из России. Ему грозит судебное разбирательство сообщает РИА Новости. Зайпель известен как автор книги «Путин. Логика власти» и документального фильма «Я, Путин. Портрет», а в 2014 году журналист взял интервью у российского президента.
Проверку, которую возглавит бывший главный редактор издания Der Spiegel Штеффен Клусманн, начали после публикаций телеканала ZDF и журнала Spiegel в рамках международного расследования Cyprus Confidential. Согласно ему, Хуберт Зайпель ещё в марте 2018 года через офшорную фирму совладельца «Северстали», российского миллиардера Алексея Мордашова получил спонсорский гонорар в 600 тыс. Бизнесмен якобы хотел поддержать книгу журналиста о политическом ландшафте в России.
Параллельно с этим, Зайпель работал над книгами о Владимире Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничая с NDR.
Телекомпания посчитала тот факт, что Зайпель не сообщил о полученном гонораре и его источниках, серьезным конфликтом интересов, заставившим усомниться в журналисткой независимости автора.
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Параллельно с этим, Зайпель работал над книгами о Владимире Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничая с NDR.
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