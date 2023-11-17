Журналисту Зайпелю, который брал интервью у Путина, угрожают судом в Германии

Немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR) проводит проверку в отношении своего бывшего сотрудника Хуберта Зайпеля после появления в СМИ информации о том, что он получал гонорары из России. Ему грозит судебное разбирательство сообщает РИА Новости. Зайпель известен как автор книги «Путин. Логика власти» и документального фильма «Я, Путин. Портрет», а в 2014 году журналист взял интервью у российского президента.