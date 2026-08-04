100 украденных кошек нашли среди кучи фекалий в доме курьерши

04 августа 2026, 17:34

В США арестовали курьершу, укравшую с улицы около 100 кошек

Фото: iStock/Iryna Olkhova

В США арестовали 77-летнюю Гейл Джустино, в доме которой нашли около сотни украденных кошек, содержавшихся в антисанитарных условиях. Об этом сообщает телеканал Fox News.





Температура внутри здания без работающего кондиционера превышала 40 градусов, а полы были покрыты толстым слоем экскрементов. Некоторым кошкам приходилась освобождать лапы от затвердевших фекалий, чтобы они снова могли ходить.



С 2014 года американка десятки раз привлекалась к ответственности за нарушение правил содержания животных, но ситуация только ухудшалась. Ей предъявили обвинения в жестоком обращении. В полиции отметили, что женщина искренне считала, что помогает кошкам, но её действия привели к их страданиям. Правоохранители надеются, что ей также окажут психиатрическую помощь.



Многие спасенные кошки находились в тяжелом психологическом состоянии и почти не реагировали на людей, но через несколько дней вновь начали проявлять интерес. Некоторые питомцы уже вернулись к настоящим хозяевам. Например, жительница Флориды Линь Нгуен спустя семь месяцев воссоединилась со своим котом Пэтчи. Животных, хозяев которых не смогут найти, после реабилитации передадут в новые семьи.