25-летняя жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендицита

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25-летняя жительница Кузбасса Надежда Павловская впала в кому после удаления аппендицита. У девушки развился отёк мозга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В больницу девушка обратилась 23 марта, жалуясь на боли в животе. Медики диагностировали аппендицит и назначили операцию на следующий день.
По словам супруга Надежды Романа, после операции девушка не выходила на связь, а врачи позвонили ему только через день и сообщили, что Надежда так и не пришла в себя. Было принято решено отправить её в Кузбасскую областную клиническую больницу, где пострадавшей диагностировали отек мозга и кому.
Роман поделился, что причину резкого ухудшения состояния врачи не назвали. Положительных прогнозов по выздоровлению Надежды также нет, девушка находится в коме 3 недели.
По мнению семьи девушки, ей сделали неправильный наркоз, что привело к коме. Отмечается, что в медучреждении, где проводили операцию, по словам родственников Надежды, у пациентов ранее уже возникали проблемы из-за наркоза.
Супруг пострадавшей подал заявление в СК и областной Минздрав. Он также планирует обратиться в прокуратуру. У Надежды остался пятилетний сын.
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По словам супруга Надежды Романа, после операции девушка не выходила на связь, а врачи позвонили ему только через день и сообщили, что Надежда так и не пришла в себя. Было принято решено отправить её в Кузбасскую областную клиническую больницу, где пострадавшей диагностировали отек мозга и кому.
Роман поделился, что причину резкого ухудшения состояния врачи не назвали. Положительных прогнозов по выздоровлению Надежды также нет, девушка находится в коме 3 недели.
По мнению семьи девушки, ей сделали неправильный наркоз, что привело к коме. Отмечается, что в медучреждении, где проводили операцию, по словам родственников Надежды, у пациентов ранее уже возникали проблемы из-за наркоза.
Супруг пострадавшей подал заявление в СК и областной Минздрав. Он также планирует обратиться в прокуратуру. У Надежды остался пятилетний сын.
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Екатерина Коршунова