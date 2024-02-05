70-летний японец перед смертью раскрыл полиции свою страшную тайну

Фото: iStock/kuppa_rock
70-летний японец перед смертью в больнице сообщил полицейским, что вот уже более 40 лет он находится в бегах, как один из самых разыскиваемых в стране преступников, пишет британское издание Daily Mail. Всё это время его фото висело возле полицейских участков по всей Японии.
Полиция Токио на прошлой неделе отправилась в больницу, чтобы допросить 70-летнего мужчину, который сказал, что у него неизлечимый рак. Со слов полицейских, он сказал, что хочет умереть под своим настоящим именем Сатоши Киришима, а не под псевдонимом Хироши Учида, с которым он прожил более 40 лет, наблюдая за тем, как его разыскивали почти полвека из-за принадлежности к группировке, ответственной за серию взрывов в 1970-х годах.
Спустя четыре дня после этого мужчина скончался. Хотя стражам порядка так и не удалось окончательно подтвердить личность умершего, однако тесты ДНК "Учиды" и Сатоши Киришимы совпадают.
Два члена фронта, включая его основателя Масаси Дайдодзи, были приговорены к смертной казни и в итоге умерли в камерах смертников, а ещё двое из восьми членов группировки, которым были предъявлены обвинения, были освобождены в 1977 году «в рамках сделки, заключенной другой радикальной группировкой, Японской Красной Армией, когда она захватила самолет Japan Airlines в Бангладеш», пишет Daily Mail.
Сам Киришима разыскивался по обвинению в подрыве бомбы в токийском районе Гинза в апреле 1975 года, но считался единственным из десяти членов группировки, которого так и не удалось поймать. По сообщениям общественного телевидения NHK, мужчина не имел при себе ни мобильного телефона, ни медицинской страховки, а его зарплата в строительной компании, где он проработал более 40 лет под именем Хироши Учиды, выплачивалась ему наличными.
Читайте также:
В Новгородской области мужчина жил в коллекторе, чтобы не платить алименты
Убийца собутыльника в Подмосковье 29 лет скрывался от следствия, став пастухом
В Красноярском крае женщина 15 лет скрывала убийство младенца
Спустя четыре дня после этого мужчина скончался. Хотя стражам порядка так и не удалось окончательно подтвердить личность умершего, однако тесты ДНК "Учиды" и Сатоши Киришимы совпадают.
«Мы считаем, что мужчина, который назвал себя Сатоши Киришимой, а потом умер в больнице, действительно является подозреваемым», — заявил журналистам в понедельник, 29 января, глава Национального полицейского управления Японии Ясухиро Цуюки.Сатоши Киришима родился в 1954 году и ещё во время своей учёбы в Токийском университете присоединился к Антияпонскому вооруженному фронту Восточной Азии, совершившему ряд взрывов, направленных против крупных японских компаний. Один из них, в частности, произошел в здании Mitsubishi Heavy Industries в 1975 году, в результате чего восемь человек погибло, а ещё более 160 были ранены.
Два члена фронта, включая его основателя Масаси Дайдодзи, были приговорены к смертной казни и в итоге умерли в камерах смертников, а ещё двое из восьми членов группировки, которым были предъявлены обвинения, были освобождены в 1977 году «в рамках сделки, заключенной другой радикальной группировкой, Японской Красной Армией, когда она захватила самолет Japan Airlines в Бангладеш», пишет Daily Mail.
Сам Киришима разыскивался по обвинению в подрыве бомбы в токийском районе Гинза в апреле 1975 года, но считался единственным из десяти членов группировки, которого так и не удалось поймать. По сообщениям общественного телевидения NHK, мужчина не имел при себе ни мобильного телефона, ни медицинской страховки, а его зарплата в строительной компании, где он проработал более 40 лет под именем Хироши Учиды, выплачивалась ему наличными.
Читайте также:
В Новгородской области мужчина жил в коллекторе, чтобы не платить алименты
Убийца собутыльника в Подмосковье 29 лет скрывался от следствия, став пастухом
В Красноярском крае женщина 15 лет скрывала убийство младенца
Артем Путинцев