75-летняя учительница попала в тюрьму за изнасилование 14-летнего ученика

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В США осуждена 75-летняя учительница из штата Висконсин.
Женщина в 2016-2017 учебном году неоднократно насиловала школьника, сообщает WFTV.
К 10 годам тюремного заключения приговорили Энн Нельсон-Кох. Она преподавала в баптистской школе города Тома округа Монро. По словам ученика, женщина в подвале учебного заведения совершала с ним развратные действия. На момент преступлений женщине было 67 лет, а школьнику— 14.
Учительницу арестовали в апреле прошлого года, после того, как пострадавший выдвинул против педагога официальные обвинения. Всего Нельсон-Кох обвинили в 25 пунктах различных статей о сексуальном насилии над несовершеннолетними. В начале августа женщина была признана виновной. Ей грозило более 600 лет тюрьмы.
27 октября экс-учительницу приговорили к 10 годам заключения с последующим 15-летним нахождением под надзором. Суд принял во внимание характеристику с места работы. Нельсон-Кох коллеги назвали «добрым, самоотверженным и трудолюбивым» педагогом.
По мнению заместителя окружного прокурора Сары Скилз, подсудимая не раскаялась в содеянном. По её словам, рассказы защиты о лучших качествах учительницы можно назвать «добродетельным маскарадом и попыткой скрыть её хищнические наклонности».
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К 10 годам тюремного заключения приговорили Энн Нельсон-Кох. Она преподавала в баптистской школе города Тома округа Монро. По словам ученика, женщина в подвале учебного заведения совершала с ним развратные действия. На момент преступлений женщине было 67 лет, а школьнику— 14.
27 октября экс-учительницу приговорили к 10 годам заключения с последующим 15-летним нахождением под надзором. Суд принял во внимание характеристику с места работы. Нельсон-Кох коллеги назвали «добрым, самоотверженным и трудолюбивым» педагогом.
По мнению заместителя окружного прокурора Сары Скилз, подсудимая не раскаялась в содеянном. По её словам, рассказы защиты о лучших качествах учительницы можно назвать «добродетельным маскарадом и попыткой скрыть её хищнические наклонности».
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Мария Фирсова