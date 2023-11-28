Адвокат опроверг информацию о гибели экс-бойфренда Волочковой в СИЗО

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Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов жив. Об этом сообщил его адвокат Александр Бенхин, чью слова приводит Telegram-канал Mash.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в камере «Матросской тишины» обнаружили тело бывшего возлюбленного Волочковой Сергея Кузнецова. Как сообщалось, его тело обнаружил сокамерник.
Однако Бренхин опроверг эту информацию, заявив, что разговаривал по телефону с супругой Кузнецова, которая, в свою очередь, позвонила следователю для подтверждения появившейся информации. В итоге следователь заявил, что обвиняемый жив и готовится к очной ставке.
Напомним, что Кузнецова арестовали за избиение супруги, на которой мужчина женился после романа с Волочковой. Как рассказывал обвиняемый, он сопроводил супругу в медучреждение и пробыл с ней там два дня, а причиной для такого поступка послужила ревность.
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Однако Бренхин опроверг эту информацию, заявив, что разговаривал по телефону с супругой Кузнецова, которая, в свою очередь, позвонила следователю для подтверждения появившейся информации. В итоге следователь заявил, что обвиняемый жив и готовится к очной ставке.
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Анастасия Чинкова