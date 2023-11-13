Al Mayadeen: После удара по базе в Сирии погибли четверо американских военных

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Четверо американских военных погибло при обстреле американской военной базы, расположенной на газовом месторождении «Конико» на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента.
Как сказано в сообщении, обстрел базы «Конико» был осуществлен с помощью 15 современных ракет «Град». По информации телеканала, не менее 10 вертолетов вывезли раненых американских военнослужащих в Ирак, где находится военный госпиталь.
Ранее в Пентагоне заявили о нанесении авиаударов по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии.
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Ранее в Пентагоне заявили о нанесении авиаударов по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии.
«ВС США нанесли сегодня высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались КСИР и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии», — прокомментировал ситуацию министр обороны США Ллойд Остин.Целями ударов стали объекты в городах Абу-Кемаль и Эль-Маядин.
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Артем Путинцев