АМНА: в Греции начался суд над десятками педофилов, насиловавших девочку 12 лет

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В Греции начался судебный процесс по громкому делу о педофилии — десяткам мужчин предъявлено обвинение в сексуальном насилии и эксплуатации 12-летней девочки. Об этом сообщает АМНА.
Отмечается, что под обвинение попали 25 мужчин и мать пострадавшей девочки, которую обвинили в сутенерстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах. Сама женщина свою вину в сутенерстве отрицает, однако при этом утверждает, что не осознавала все происходящее с дочерью.
Двенадцатилетний ребенок стал жертвой насилия в районе Колонос. Утверждается, что девочка работала уборщицей в магазине главного фигуранта дела. Арестован 53-летний мужчина, который долгое время был ее насильником и продавал пострадавшую знакомым.
По информации источника, количество обвиняемых составляет 40 человек, большинство из них находится под стражей. Суд будет проходить в закрытом режиме.
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Двенадцатилетний ребенок стал жертвой насилия в районе Колонос. Утверждается, что девочка работала уборщицей в магазине главного фигуранта дела. Арестован 53-летний мужчина, который долгое время был ее насильником и продавал пострадавшую знакомым.
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Екатерина Коршунова