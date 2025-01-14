Амурский тигр стал причиной гибели мужчины в Приморье

Специалисты охотнадзора Приморского края подтвердили, что амурский тигр причастен к трагической гибели мужчины в окрестностях села Зимники Дальнереченского района. Инцидент произошел во вторник, когда местный житель рыбачил на речке и стал жертвой хищника. Об этом пишет РИА Новости.