Амурский тигр стал причиной гибели мужчины в Приморье

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Специалисты охотнадзора Приморского края подтвердили, что амурский тигр причастен к трагической гибели мужчины в окрестностях села Зимники Дальнереченского района. Инцидент произошел во вторник, когда местный житель рыбачил на речке и стал жертвой хищника. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщениям местных жителей, тигр напал на мужчину, убил его и затем охранял тело как свою добычу. На место происшествия выехали сотрудники полиции и охотнадзора для проведения расследования. Заместитель министра лесного хозяйства региона Филипп Шутов подтвердил информацию о находке трупа человека и следов тигра на месте происшествия.
В настоящее время специалисты выясняют причины агрессивного поведения хищника. Амурский тигр является одним из самых редких хищников на планете и занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция амурских тигров в стране составляет около 750 особей.
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Дарья Осипова