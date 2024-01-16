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«Ангарского маньяка» Михаила Попкова этапировали из Иркутска в Мордовию, сообщила 16 января прокуратура Иркутской области.
Ранее суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, который убил более 80 человек. Он получил еще 10 лет колонии по новому делу по трем эпизодам. В октябре 1997 года и марте 1998 года он убил двух женщин, задушив их. Их тела были найдены на берегу реки Ангара. Одну из девушек он облил бензином и поджег. В октябре 2003 года Попков убил 31-летнюю девушку в районе Ново-Ленинского кладбища, он нанес ей не меньше 40 ударов ножом.
Ангарский маньяк совершал зверства в период с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Медицинская экспертиза установила, что он убивал их из-за патологического влечения к совершению убийств. При этом он признан вменяемым. Попкова приговорили в 2015 году к пожизненному заключению. В 2018 году он приговорен ко второму пожизненному сроку, когда были раскрыты другие убийства.
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