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Авария с двумя «Ладами» унесла жизнь ребенка в российском регионе

Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП с двумя «Ладами» на трассе в Башкирии
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Четыре человека, включая ребенка, погибли в ДТП на трассе в Башкирии. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в своем канале в мессенджере Max.



Смертельная авария произошла на автодороге Магнитогорск — Ира. Предварительно, 25-летний парень на Lada Vesta, следовавший в направлении города Сибая, врезался в Lada Largus, двигавшейся во встречном направлении. В результате оба водителя и пассажиры последней в возрасте восьми и 34 лет скончались на месте. Пятилетняя девочка получила травмы, с которыми ее госпитализировали.

В настоящее время точные причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что тройное ДТП со смертельным исходом парализовало выезд из Москвы.

Лидия Пономарева

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