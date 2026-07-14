Авария с двумя «Ладами» унесла жизнь ребенка в российском регионе

14 июля 2026, 09:18

Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП с двумя «Ладами» на трассе в Башкирии

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Четыре человека, включая ребенка, погибли в ДТП на трассе в Башкирии. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в своем канале в мессенджере Max.





Смертельная авария произошла на автодороге Магнитогорск — Ира. Предварительно, 25-летний парень на Lada Vesta, следовавший в направлении города Сибая, врезался в Lada Largus, двигавшейся во встречном направлении. В результате оба водителя и пассажиры последней в возрасте восьми и 34 лет скончались на месте. Пятилетняя девочка получила травмы, с которыми ее госпитализировали.



В настоящее время точные причины и обстоятельства трагедии выясняются.



Ранее сообщалось, что тройное ДТП со смертельным исходом парализовало выезд из Москвы.