Babr Mash: Жители иркутского СНТ сами потушили пожар на высоковольтной линии

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
В СНТ «Родник» Куйбышевского района Иркутской накануне ночью загорелась высоковольтная линия электропередач, но жильцы смогли потушить её самостоятельно. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.
К данной ЛЭП, по сообщениям иркутян, были подключены более 2500 домов. Очевидцы не смогли дозвониться до аварийной службы, так как там не взяли трубку.
Возгорание могло произойти из-за перегруза автоматов на линии — как известно, в морозы все используют гораздо больше электроприборов.
1 ноября в иркутском садоводстве «Мичуринец» произошёл пожар, площадь которого в момент максимального распространения огня составила 204 квадратных метра. Из-за плотной застройки на территории СНТ в результате пожара дотла сгорели три коттеджа, два гаража и баня, однако, к счастью, никто не пострадал.
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Артем Путинцев