Babr Mash: Жители иркутского СНТ сами потушили пожар на высоковольтной линии

В СНТ «Родник» Куйбышевского района Иркутской накануне ночью загорелась высоковольтная линия электропередач, но жильцы смогли потушить её самостоятельно. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

К данной ЛЭП, по сообщениям иркутян, были подключены более 2500 домов. Очевидцы не смогли дозвониться до аварийной службы, так как там не взяли трубку.



