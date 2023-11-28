Бастрыкин поручил пересмотреть дело об убийстве подростка на Урале

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил пересмотреть уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка на Урале, об этом пишет «РИА Новости».
Напомним, вечером 8 апреля рядом с челябинским компьютерным клубом между двумя группами подростков завязался спор. Однако, силы оказались не равны, поэтому толпа побольше, состоявшая из шести уроженцев Таджикистана, сперва избили 17-летнего парня, а затем, когда он уже лежал на земле, добили его ножом. От полученных травм подросток скончался.
В результате следственных действий, арестованы были все шестеро нападавших.
Однако, уже в ноябре на свободу вышел 19-летний Саид Азизов. Следователи решили, что он не принимал участие в избиении, а только хотел украсть телефон. При этом, по информации «РИА Новости», на Азизова уже поступали жалобы из-за его агрессивного поведения.
Бастрыкин призвал пересмотреть решение следствия по этому уголовному делу.
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В результате следственных действий, арестованы были все шестеро нападавших.
Бастрыкин призвал пересмотреть решение следствия по этому уголовному делу.
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Евгения Парфентьева