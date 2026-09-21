Блогера Некоглая с женой задержали за наркоторговлю в Молдавии
Блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, и его супругу задержали в пригороде Кишинёва. Их подозревают в организации наркопритона и торговле запрещёнными веществами, пишет Mash.
По данным правоохранительных органов, Лебедев, ранее депортированный из России, предположительно вовлекал в употребление наркотиков несовершеннолетних. Вербовка подростков велась через TikTok среди подписчиков, после чего блогер приглашал их к себе домой.
Задержание произошло в коммуне Стэучени на улице Германа Пынтеа. В ходе обысков полиция обнаружила два пакета с наркотиками, а также приспособления для приготовления и фасовки веществ.
При задержании блогер оказал сопротивление и напал на сотрудников полиции. Его жена, гражданка РФ, пыталась скрыться, но ее поймали. Обоих задержали на 72 часа. Им грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет. Николая Лебедева выслали из России в Молдову в 2022 году после публикации шуток над российским военнослужащим.
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