Блогера Некоглая с женой задержали за наркоторговлю в Молдавии

21 сентября 2026, 14:21

Mash: Блогера Некоглая с женой задержали за наркоторговлю и организацию притона

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, и его супругу задержали в пригороде Кишинёва. Их подозревают в организации наркопритона и торговле запрещёнными веществами, пишет Mash.