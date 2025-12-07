Блогерша из Саратова засунула сына в вакуумный пакет и перекрыла ему кислород — видео

07 декабря 2025, 19:45

Baza: Блогерша Сапарина засунула сына в вакуумный пакет и перекрыла ему кислород

Фото: istockphoto/blinow61

Блогерша из Саратова Анна Сапарина вызвала бурю возмущения после того, как опубликовала видео, в котором её сын Стас в большом вакуумном пакете, а она с помощью насоса начинает высасывать из него воздух.





Как пишет телеграм-канал Baza, на записи мальчик провёл несколько секунд внутри пакета, прежде чем закричать: «Мама!». В подписи к ролику она пошутила о том, что «можно и корзинке перекрыть кислород».







Этот сомнительный перфоманс не остался без внимания общественности. Вскоре после публикации блогерша столкнулась с критикой, и органы опеки начали запрашивать проверку в отношении её семьи.



Многим пользователям сети напомнили о потенциальной опасности подобных игр.