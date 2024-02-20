Bloomberg: Западные спецслужбы ликвидировали хакерскую группировку LockBit

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Коалиция международных правоохранительных органов ликвидировала хакерскую группировку LockBit, cообщает агентство Bloomberg. В операции принимали участие правоохранители из 11 стран, включая представителей Федерального бюро расследований (ФБР) США и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)
Цель операции состояла в разрушении инфраструктуры LockBit. Было изъято 11 тысяч доменных имен, используемых группировкой для распространения программ-вымогателей.
Отмечается, что хакеры LockBit использовали вирусы-вымогатели, требующие оплаты от жертв для разблокировки файлов.
Ранее сообщалось, что хакерская группировка Killnet атаковала электронную базу НАТО, почти половина стала недоступна.
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Отмечается, что хакеры LockBit использовали вирусы-вымогатели, требующие оплаты от жертв для разблокировки файлов.
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Артем Путинцев