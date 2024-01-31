Боец джиу-джитсу проломил череп подростку в Москве

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Боец джиу-джитсу проломил череп старшекласснику в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером. 38-летний спортсмен возвращался домой в районе Солнцево. На парковке он обнаружил подростка, который пинал и стучал руками по стоящим автомобилям. Мужчина сделал замечание старшекласснику, однако это не исправило ситуацию. После этого боец-джиу-джитсу не выдержал и ударил парня сначала ногой, а потом ещё три раза стукнул по голове. После этого скрылся.
17-летнего подростка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа.
На следующие сутки мужчина был задержан. в его отношении возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За избиение подростка ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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17-летнего подростка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа.
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Анастасия Чинкова