Боец ВСУ подорвался на американской гранате в съемной квартире Киевской области

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В Ирпене Киевской области украинский военный подорвался на гранате производства США. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, все произошло 2 марта в одном из многоквартирных домов в городе Ирпень Киевской области.
По предварительным данным, мужчина подорвался на американской гранате М-67.
При этом указывается, что в квартире были обнаружены еще четыре гранаты, две дымовые шашки и 867 патронов разных калибров. По данному факту возбуждено уголовное дело с отметкой «несчастный случай».
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«Местный житель, солдат Национальной гвардии Украины был обнаружен в арендованной квартире. Соседи услышали звук взрыва, вызвали полицию. Когда правоохранители зашли в квартиру, обнаружили там труп солдата», — говорится в сообщении.
При этом указывается, что в квартире были обнаружены еще четыре гранаты, две дымовые шашки и 867 патронов разных калибров. По данному факту возбуждено уголовное дело с отметкой «несчастный случай».
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Элина Позднякова