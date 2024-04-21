Британца арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

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В Лондоне арестовали гражданина Великобритании, подозреваемого в шпионаже в пользу России, об этом пишет Times.
«Полиция Лондона арестовала лицо, подозреваемое в нарушении недавно принятого закона. Пребывание подозреваемого под стражей продлится до 10 мая. В Этот день он предстанет в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли», — говорится в сообщении издания.
Уточняется, что суд запретил разглашать имя подозреваемого, поскольку расследование его дела связано с Контртеррористическим подразделением Скотленд-Ярда.
Мужчину подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации, что попадает под статью недавно принятого в Великобритании закона.
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Евгения Парфентьева