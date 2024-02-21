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Бухгалтер из Флориды украла у работодателя 1,6 млн долларов за шесть лет

21 февраля 2024, 17:01
Фото: iStock/Asian

Фото: iStock/Asian

Бухгалтер из Флориды мошенническим путём украла почти 1,6 млн долларов в компании, где работала. Об этом пишет Miami Herald.
Как сообщает издание, недоимку обнаружил босс, когда стал проводить аудиторскую проверку. К тому моменту женщина была уже уволена. Оказалось, что она сделала себе пластиковую карту, списания с которой оплачивала фирма. Карта была сделана в 2018 году и все транзакции компания оплачивала, как командировочные расходы.

Общая сумма потраченного за шесть лет составила почти 1,6 миллиона долларов. Мошенница не имела права выпустить в личное пользование такую карту, но активно ей пользовалась, делая покупки в интернет магазинах и путешествуя на круизных лайнерах.


Полицейские арестовали женщину и предъявили ей обвинения в краже в особо крупных размерах и мошенническом использовании кредитной карты. Из тюрьмы она была выпущена под залог в размере 1 010 000 долларов в ожидании слушания по делу в суде. Судья проверит законность её активов для залога.


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В Луховицах при пожаре из-за перегрузки электросети погибла семья с детьми
21 февраля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Женщина и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Луховицах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«Сообщение о пожаре в деревне Городище поступило в среду около 6 утра. К прибытию огнеборцев дом горел по всей площади, в нём обрушилась кровля. При разборе завалов пожарные обнаружили тела женщины 1970 года рождения, а также мальчика 2018-го и подростка 2010 годов рождения», – уточнили в спасательном ведомстве.
Предварительно установлено, что возгорание возникло в помещении кухни. Там обнаружили обгоревший остов холодильника и фрагменты проводов с характерными признаками аварийного режима работы электросети. В качестве предварительной версии возникновения пожара рассматривают аварийный режим работы электрооборудования.

Окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам детального осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы, заключили в главке.

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#мчс
#пожар
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#луховицы
#подмосковье
#московская область
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#женщины
#безопасность
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В Дубне мужчина ударил собутыльника ножом и забрал его охотничий огнестрел
21 февраля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в городском округе Дубна мужчину, подозреваемого в нападении на знакомого и похищении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Внимание росгвардейцев привлекла стрельба в жилом секторе округа. На месте они вместе с полицейскими задержали мужчину, в руках у которого была «Сайга».

«Выяснилось, что мужчина выпивал со своим приятелем. Они поругались, и тогда он ударил своего собутыльника ножом по кисти руки, схватил принадлежащее пострадавшему охотничье оружие марки «Сайга» и убежал из квартиры», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель Кировской области. Против него завели уголовное дело. Пострадавший получил медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

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#дубна
#криминал
#росгвардия
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Россиянин заминировал автомобиль родственника огнетушителем
В Краснодаре арестовали мужчину, подложившего бомбу под машину родственника
21 февраля 2024, 14:51

Фото: istock / Diy13

В Краснодаре арестовали мужчину, который положил под автомобиль родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя. Об этом сообщили в краевом ГУМВД.
Ранее в полицию Краснодара обратился местный житель, заявив, что видел родственника около своего дома. Он положил странный предмет под авто и скрылся. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии и обнаружили под машиной огнетушитель. Территорию оцепили, а жителей трех домов эвакуировали.

Под иномаркой оказалось самодельное взрывное устройство и обезвредили его. Установившему его мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — сообщает ГУМВД по региону.

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#автомобиль
#уголовное уголовное дело
#арест
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В Петербурге задержаны двое мигрантов, снимавших видео с избиением прохожих
21 февраля 2024, 14:26

Фото: istock / Andrii Zorii

В Санкт-Петербурге задержали мигрантов, которые нападали на прохожих и снимали видео с избиениями. Об этом информирует Телеграм-канал Mash на Мойке.

По информации издания, задержанным 18 и 21 год, а их «главарь» по имени Зафарчик успел покинуть город. В соцсетях он опубликовал кадр из самолета, улетающего из Санкт-Петербурга, и заявил, что уезжает Россию, написав фразу об том, что все «удачно совпало».

Сведения о нападениях на прохожих появились после появления в соцсетях кадров, на которых группа подростков избивает людей и снимает это на камеру. Одно из нападений случилось в конце января в торговом центре «Балканский». Это повлекло к поручению провести проверку со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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#избиение
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В Можайске пожарные спасли из задымлённой квартиры семью из четырёх человек
21 февраля 2024, 13:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в деревне Семёновская Можайского городского округа, в ходе тушения пожарные спасли двух взрослых и двух детей из заполненной дымом квартиры, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок о пожаре поступил оператору «Системы-112» в третьем часу ночи 21 февраля. Очевидцы сообщили, что из квартиры на первом этаже многоэтажки валит дым и вырывается огонь. Когда пожарные приехали, они выяснили, что все жильцы дома успели эвакуироваться сами, кроме семьи на втором этаже: люди не смогли выбраться из-за сильного дыма и звали на помощь из окна», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно развернули лестницу и по ней вывели всю семью из задымлённой квартиры.

Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, так что огонь не успел перекинуться на соседние помещения. Пострадавших нет. В тушении участвовали 11 человек, было задействовано три единицы спецтехники.

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#пожар
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«Сменила прическу и ушла»: В Новосибирске третий день ищут пропавшую школьницу
В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку, пропавшую при странных обстоятельствах
21 февраля 2024, 13:15

Фото: istock / M-Production

Девушка-подросток пропала загадочных обстоятельствах в Новосибирске. 15-летняя школьница сменила прическу, заплатила наличными и ушла в маске в неизвестном направлении.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, Ульяна шла из дома в Заельцовском районе в 19 февраля примерно в 17:00. Перед уходом она посетила парикмахерскую и сделала новую прическу. Спустя два часа девочку заметили в чёрной медицинской маске с рюкзаком около станции метро «Площадь им. Ленина», после чего её след обрывается.

Известно, что Ульяна проживает с мамой и братом, и до этого из дома не сбегала и на учёте в полиции не состояла.

Сейчас девочку ищут волонтёры и полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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#уголовное дело
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Погиб военный блогер Андрей Морозов, известный под позывным Мурз
21 февраля 2024, 12:21

Фото: istock / SergeyPankratov

Российский военный корреспондент и блогер Андрей Морозов, более известный по своему позывному «Мурз», скончался. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.

«Спи спокойно, Мурз», — написал Кофман
Морозов занимался ведением канала о событиях в зоне специальной военной операции. У «Мурза» более 100 тысяч подписчиков.

До этого сообщалось, что скончался режиссёр «Союзмультфильма», автор заставки к программе «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Самсонов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
#сво
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В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Лобне по заданию украинских спецслужб
21 февраля 2024, 12:12

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Москве и МО

Задержан мужчина, который по заданию украинских спецслужб заложил взрывчатку под автомобиль правоохранителя в Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и Московской области.
«Уроженец Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был взорвать автомобиль, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов. В минувший понедельник он заложил взрывное устройство под машину возле одного из административных зданий города», – уточнили в управлении.
Устройство обезвредили взрывотехники ФСБ России. Пострадавших среди жителей и сотрудников правоохранительных органов нет.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Теракт» и «Госизмена». Подозреваемый заключён под стражу.

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#фсб
#теракт
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#лобня
#подмосковье
#московская область
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Более 30 килограммов гашиша изъяли у супружеской пары подмосковном Раменском
21 февраля 2024, 09:42

Фото: istock / Mihajlo Maricic

Более 30 килограммов гашиша изъяли сотрудники полиции у супружеской пары в подмосковном Раменском. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Первые 200 спрессованных брикетов с наркотическим веществом обнаружили в тайнике под обшивкой салона автомобиля. Пару задержали и заключили под стражу.

«В их квартире при обыске в морозильной камере оперативники обнаружили еще 311 свертков с аналогичным содержимым», – написала Ирина Волк в своем Телеграм-канале.
Экспертиза подтвердила, что в пакетах находится гашиш. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Липецкой области задержали наркокурьера, маскировавшегося под таксиста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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