Бухгалтер из Флориды украла у работодателя 1,6 млн долларов за шесть лет

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Бухгалтер из Флориды мошенническим путём украла почти 1,6 млн долларов в компании, где работала. Об этом пишет Miami Herald.
Как сообщает издание, недоимку обнаружил босс, когда стал проводить аудиторскую проверку. К тому моменту женщина была уже уволена. Оказалось, что она сделала себе пластиковую карту, списания с которой оплачивала фирма. Карта была сделана в 2018 году и все транзакции компания оплачивала, как командировочные расходы.
Общая сумма потраченного за шесть лет составила почти 1,6 миллиона долларов. Мошенница не имела права выпустить в личное пользование такую карту, но активно ей пользовалась, делая покупки в интернет магазинах и путешествуя на круизных лайнерах.
Полицейские арестовали женщину и предъявили ей обвинения в краже в особо крупных размерах и мошенническом использовании кредитной карты. Из тюрьмы она была выпущена под залог в размере 1 010 000 долларов в ожидании слушания по делу в суде. Судья проверит законность её активов для залога.
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Общая сумма потраченного за шесть лет составила почти 1,6 миллиона долларов. Мошенница не имела права выпустить в личное пользование такую карту, но активно ей пользовалась, делая покупки в интернет магазинах и путешествуя на круизных лайнерах.
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Сергей Калугин