Чемпион России по карате избил школьника

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В Калининграде чемпион России по карате Алибек Гаджикурбанов избил занимавшегося в его спортивной секции школьника. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.
По словам отца ребенка, тренер несколько раз ударил его двенадцатилетнего сына палкой по ногам. Тренер же заявляет, что в его руках была не палка, а пластиковая труба.
У пострадавшего медики диагностировали ушибы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Ролик, на котором мужчина избивает подростка распространился в социальных сетях.
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У пострадавшего медики диагностировали ушибы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Ролик, на котором мужчина избивает подростка распространился в социальных сетях.
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Екатерина Коршунова