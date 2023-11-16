Череп и кости нашли при перестройке дома, в котором родился Гитлер

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В Австрийском городе Браунау-ам-Инн в доме, где родился Адольф Гитлер обнаружили череп и кости. Об этом сообщают «Известия».
При этом после изучения останков выяснилось, что кости принадлежат не человеку, а животному.
Уточняется, что страшная находка была обнаружена при перестройке дома. Реконструкция его началась еще 2 октября. Здание планируется использовать в качестве полицейского участка. Также там планируют разместить окружное управление полиции и филиал Академии безопасности.
Ранее сообщалось, что школьник после уроков в подмосковном Серпухове обнаружил человеческий скелет в одежде. 10-летний ученик СОШ № 12 после уроков вышел из здания и прогуливался около школы. Недалеко находилась заброшенная железная дорога, и там он заметил лежащего человека в джинсах, майке и кроссовках, а рядом лежал рюкзак. Он подошел ближе и ужаснулся, ведь от человека остались только кости.
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Уточняется, что страшная находка была обнаружена при перестройке дома. Реконструкция его началась еще 2 октября. Здание планируется использовать в качестве полицейского участка. Также там планируют разместить окружное управление полиции и филиал Академии безопасности.
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Элина Позднякова