Число лесных пожаров в Подмосковье снизилось на 160 по сравнению с прошлым годом

Фото: Комлесхоз МО
С начала пожароопасного сезона в лесах Московской области возник 181 пожар, в том числе 19 торфяных. Пройденная огнём площадь составила без малого 145 га, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
15 ноября в лесах региона завершился пожароопасный сезон, начавшийся в этом году 10 апреля.
Он добавил, что к тушению лесных пожаров с начала сезона были привлечены 1 824 человека, задействована 801 единица техники.
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«По сравнению с предыдущим годом количество пожаров уменьшилось на 160, а площадь – на 118 га. Все пожары были своевременно обнаружены и ликвидированы. Чрезвычайных ситуаций не допущено, населённые пункты и объекты экономики не пострадали», – сказал председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
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Лора Луганская