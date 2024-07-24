Депутат сообщила о гибели своего помощника на спецоперации

Фото: istock / jorgeantonio
Алина Юрчак
Фото: istock / jorgeantonio
Фото: istockphoto / simpson33
«Следствие сообщило суду, что в октябре 2023 года бывший генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков выехал в Турцию. Эта информация следует из материалов дела», — сообщили в РИА Новости.
Фото: istockphoto / Yingko
«Красноярский краевой суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которые пытались совершить диверсию. Один из них также был признан виновным в поджоге релейных шкафов в городе Уяре», — сообщает пресс-служба суда.
Фото: iStock/irene_rebrova
Фото: iStock/irene_rebrova
«В полицию обратился хозяин собаки породы пекинес. Он рассказал, что гулял со своим питомцем и ненадолго зашёл в магазин на Молодёжной улице, а собаку на это время привязал поводком к столбу. А когда вернулся, собаки уже не было», — говорится в сообщении.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и в кратчайшие сроки установили, где живёт предполагаемый похититель. Оказалось, что это 30-летний местный житель. В его квартире был обнаружен и украденный пекинес. Собаку сразу вернули законному владельцу.
Фото: iStock/MukundaDe
«Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», — рассказал он.
Фото: iStock/Pineapple Studio
«Я забрал компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Илья обещал также украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов», — сказал мужчина.
Фото: iStock/dzika_mrowka
Фото: iStock/Sayan_Moongklang
Фото: istockphoto/trikolor