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Депутату Анищенко и его супруге вынесли приговор за съёмку детского порно

22 февраля 2024, 16:55
Фото: iStock/filrom

Фото: iStock/filrom

Бывшему депутату Покровского сельского поселения Омской области Алексею Анищенко и его супруге вынесли приговор за съёмку детского порно, об этом сообщили в Омском районном суде.
Следствию удалось установить, что с ноября 2020 года до середины апреля 2021 супруги снимали порнографические фильмы с участием несовершеннолетних девочек. Помимо этого, выяснилось, что жена Анищенко совратила подростка, не достигшего 16-ти лет.

«Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых каждому преступлений», — уточняется в сообщении омского суда.


Осуждённые свою вину так и не признали.

Анищенко отправится в колонию строгого режима на 4,5 года, а вот его жена - в исправительную колонию общего режима на 5 лет, но только после того, как ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.

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#педофилия
#суд
#омская область
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На Урале вынесли обвинительный приговор за убийство боксёра Максимова в клубе
22 февраля 2024, 17:29

Фото: iStock/Zolnierek

Суд присяжных в Каменске-Уральском вынес обвинительный приговор по делу об убийстве боксёра Александра Максимова в ночном клубе Joy, об этом сообщает E1.RU.
Напомним, 12 августа 2023 года Максимов отдыха в ночном клубе с другом. В определённый момент к ним пристали Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Между мужчинами завязался спор, переросший в конфликт, в результате которого Бабушкин выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в Максимова. На следующий день труп боксёра обнаружили в туалете клуба.

В результате, присяжные признали Бабушкина виновным в убийстве, а Мальцева — в причинении вреда здоровью средней степени тяжести.

В ходе судебного заседания обвиняемые утверждали, что просто оборонялись, однако, им никто не поверил.

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#убийство
#бокс
#клуб
#суд
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Из горящего дома в Ликино-Дулёве спасли 15 человек
22 февраля 2024, 16:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

12 взрослых и трёх детей спасли из охваченного огнём и дымом многоквартирного дома в подмосковном городе Ликино-Дулёво работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«С сообщением о пожаре в дежурную службу экстренных вызовов «Система-112» обратились местные жители, которые увидели, что из окна квартиры на первом этаже вырывается пламя и валит густой дым. Огонь по деревянным перекрытиям быстро распространялся на другие этажи», — говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели немедленно начали розыск пострадавших и эвакуировали из горящего дома 15 человек, в том числе трёх детей. Никто из жильцов не пострадал.

В тушении принимали участие более 30 человек, использовалось 11 единиц спецтехники.

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#пожар
#ликино-дулёво
#мособлпожспас
#эвакуация
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Свидание с мужчиной с сайта знакомств закончилось для жительницы Петербурга изнасилованием
Мужчина с сайта знакомств изнасиловал женщину на первом свидании в Петербурге
22 февраля 2024, 16:21

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге свидание женщины с мужчиной с сайта знакомств закончилось жестоким изнасилованием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.
Согласно сообщению, 43-летня женщина живет в Мурино. В надежде на счастье она зарегистрировалась на сайте знакомств, где нашла, как ей показалось, подходящего мужчину. Когда пришло время первого свидания, мужчина предложил забрать женщину возле ее дома. Он подарил ей букет цветов и повез в ресторан. Однако по дороге он остановился, заставил ее раздеться и изнасиловал.

После этого мужчина не захотел сразу отпускать свою жертву, мотивируя это тем, что проехал 80 км не для того, чтобы так быстро расстаться. У женщины появился шанс сбежать, когда насильник переместился на переднее сиденье, чтобы включить печку. Тогда она выбежала из машины в одних носках, рядом остановился автомобиль, который и довез ее домой.

Пострадавшая сразу обратилась в полицию. Был оперативно задержан гражданин Туркменистана. Возбуждено уголовное дело.

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#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#женщина
#мужчина
#изнасилование
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Боевику «Азова»* дали пожизненный срок за расстрел авто с людьми в Мариуполе
22 февраля 2024, 15:50

Фото: iStock/Sinenkiy

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику батальона «Азов»*, расстрелявшего машину с тремя мирными жителями Мариуполя, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
Удалось установить, что 9 марта 2022 года осуждённый с другими украинскими военными продвигался на бронемашине по улице Азовстальской в Мариуполе. Мимо них проехал гражданский автомобиль. Командир ВСУ отдал приказ открыть огонь, после чего машина была расстреляна. Трое человек, находившихся внутри, погибли на месте.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего стрелка взвода разведки отдельного отряда специального назначения «Азов»* национальной гвардии Украины Алексея Буры», - сообщил собеседник агентства.

Буру приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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*Организация, признанная террористической и экстремистской на территории РФ
#всу
#днр
#суд
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Жительница Химок нашла записку с просьбой о помощи в своём заказе Wildberries
22 февраля 2024, 15:01

Фото: iStock/cyano66

В Химках женщина нашла записку с просьбой о помощи в посылке, которую забрала с Wildberries, об этом пишет «МК: срочные новости» в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, жительница Химок получила свой заказ в пункте выдачи на Куркинском шоссе. Придя домой и распаковав коробку она обнаружила приклеенный к посылке стикер.

«Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже 5 дней. Начальник сказал: пока не будет 10 положительных отзывов о товаре, работаю круглосуточно. Пожалуйста, помогите», — гласил призыв к помощи на стикере.

Взволнованная женщина отнесла эту записку в отделение полиции. Дополнительной информации о случившемся пока не сообщается.

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#химки
#помощь
#заложники
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Мужчина пытался отрубить ногу новому ухажёру бывшей жены из-за оскорбления
Екатеринбуржец оскорбил бывшего мужа возлюбленной и чуть не лишился ноги
22 февраля 2024, 13:27

Фото: istock / FOTOKITA

В Екатеринбурге мужчина чуть не отрубил ногу новому парню своей бывшей возлюбленной из-за того, что он назвал его плохим отцом. Об этом сообщает Телеграм-канал Ural Mash.

25-летний Владислав владеет автосервисом. После развода с женой их сын остался жить с матерью. Позже с женщиной начал встречаться 21-летний Дмитрий. Отцу не понравилось, что новый ухажёр общался с их ребенком и пытался запретить им общаться.

Владислав написал, что разочаровался в мужчине. На что Дмитрий в нецензурной форме ответил, что в будущем в нем разочаруется сын, когда поймет что отец предал семью и ушел.

За это сообщение бывший муж приехал с топором к нему домой в СНТ «Надежда». Он ударил обухом по голове и пытался порубить ногу. Трагедии удалось избежать только благодаря соседям, они вызвали правоохранителей. Ревнивый папаша получил статью за покушение, Дмитрий в больнице с рубленой раной.

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#снт
#отец
#сын
#покушение
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Супруги расправились с родственником, обокрали его и месяц вели соцсети от его имени
В Москве супружеская пара убила отца мужчины и больше месяца вела его соцсети
22 февраля 2024, 13:04

Фото: istock / beekeepx

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины в новогоднюю ночь убили отца фигуранта. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, пишет «Лента.ру».

Паре вменяют три стать, среди которых 158 («Кража») и 325 («Похищение документа») УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным содействия, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года муж с женой уговорили отца мужчины отмечать Новый год вместе. Обвиняемые пообещали ему путевку на отдых. Супруги выждали, когда мужчина выпьет и потеряет бдительность, после чего убили его. Они завернули тело в полиэтиленовые пакеты, пледы, пленку, положили его в поддон дивана и поставили ароматизаторы. Затем пара забрала паспорт, личные вещи и банковскую карту убитого, на которой было 1,3 миллиона рублей, и скрылась.

Чтобы скрыть следы преступления, они общались с родственниками потерпевшего в соцсетях. Через полтора месяца сестра заподозрила неладное и обратилась к сотрдуникам полиции.

С 1 января по 11 февраля 2023 года убийцы ездили по городам и тратили деньги с карты отца обвиняемого. Пару задержали в Казани.

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#суд
#скр
#новый год
#паспорт
#супруги
#расследование
#убийство
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Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР
22 февраля 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Waldemarus

Лётчик-предатель Максим Кузьминов въехал в Испанию по чужим документам. У него был паспорт 33-летнего Игоря Шевченко — ополченца из ДНР, погибшего ещё в 2014 году.
Украинский паспорт был выдан перебежчику 22 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Новую жизнь после дезертирства и фактически убийства боевых товарищей он пытался начать, выдавая себя за беженца из Донецка. Таким образом, разъяснилась путаница с возрастом, возникшая после первых публикаций: по фейковым документам Кузьминову было 33 года.

«Новая личность» предателя не является вымышленной. По информации телеграм-канала, Игорь Щевченко родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Он вступил в ополчение ДНР и погиб ещё в 2014 году. Скорее всего, боевики забрали у убитого документы и передали в ГУР (Главное управление разведки), чтобы потом использовать. Вот они и пригодились. Правда, в случае с Кузьминовым, ненадолго.

В Испанию Кузьминов-Шевченко въехал в октябре прошлого года, через два месяца после бегства. В настоящее время местные власти ожидают результатов биометрической экспертизы, которые также будут направлены в Россию и на Украину. Запросы поступили властям Испании от обеих стран.

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#документы
#днр
#лётчик
#испания
#россия
#украина
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Мужчина похитил ребенка возлюбленной в попытке заставить выйти за него замуж
В Индии мужчина украл ребенка у женщины, чтобы заставить выйти за него замуж
22 февраля 2024, 12:31

Фото: istock / Chalabala

В Индии мужчина хотел заставить возлюбленную выйти за него, похитив ее сына. О необычном подходе индийца пишет The Times of India.

Рахул Ядав из города Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, был долго влюблен в 25-летнюю девушку. Они были знакомы с детства, и мужчина желал видеть ее своей женой. Но девушку выдали замуж за другого мужчину, от которого она впоследствии родила сына. В 2023 году Ядав нашел номер телефона конкурента и отправил ему совместные старые снимки с его супругой. Из-за этого пара поссорилась, и индианка с ребенком переехали к родителям.

В один день женщина пошла рынок с матерью, оставив сына у своего брата. Он был очень занят из-за работы в ресторане и не заметил пропажу племянника. Он сообщил сестре, и девушка обратилась к полицейским. Он сразу предположила, что похитить ребенка мог Рахул.

Так и вышло. С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители выяснила, что ребенка похитил Ядав. Мужчину выследили и задержали, а ребенка отдали матери. Похититель признался, что украл ребенка, чтобы заставить ее стать его женой. Индиец заявил, что убил бы мальчика, если бы женщина отказалась.

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