Депутату Анищенко и его супруге вынесли приговор за съёмку детского порно

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Бывшему депутату Покровского сельского поселения Омской области Алексею Анищенко и его супруге вынесли приговор за съёмку детского порно, об этом сообщили в Омском районном суде.
Следствию удалось установить, что с ноября 2020 года до середины апреля 2021 супруги снимали порнографические фильмы с участием несовершеннолетних девочек. Помимо этого, выяснилось, что жена Анищенко совратила подростка, не достигшего 16-ти лет.
Осуждённые свою вину так и не признали.
Анищенко отправится в колонию строгого режима на 4,5 года, а вот его жена - в исправительную колонию общего режима на 5 лет, но только после того, как ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.
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«Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых каждому преступлений», — уточняется в сообщении омского суда.
Анищенко отправится в колонию строгого режима на 4,5 года, а вот его жена - в исправительную колонию общего режима на 5 лет, но только после того, как ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.
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Евгения Парфентьева