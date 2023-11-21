Девятиклассники заставили целоваться на камеру двух мальчиков в Забайкалье

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Двое девятиклассников заставили на камеру целоваться двух мальчиков из 60го и 7-го классов в Забайкальском крае, а видео они выложили в Telegram. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, двое подростков издевались над младшими ребятами в поселке Моготуй. В октябре они силой заставили мальчиков в возрасте 11 и 12 лет целоваться на центральном стадионе школы №3и засняли все это на камеру. Через месяц видео выложили в Telegram.
Отец одного из пострадавших парней узнал о случившемся и обратился в полицию. Обоих девятиклассников задержали и завели уголовные дела. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 7-летнему мальчику сломали позвоночник на перемене. Первоклассника госпитализировали с переломом позвоночника из школы. По словам мальчика, на перемене одноклассники схватили его за руки и ноги и бросили спиной на парту.
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Отец одного из пострадавших парней узнал о случившемся и обратился в полицию. Обоих девятиклассников задержали и завели уголовные дела. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова